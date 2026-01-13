Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसार

, मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (14:25 IST)

makar sankranti 2026 : मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिन्दू त्योहार है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। यह दिन न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि समाज में दान-पुण्य करने और गरीबों की मदद करने का भी विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां हम मकर संक्रांति 2026 के दिन राशिनुसार दान करने के तरीके बता रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद पा सकता है।

मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार दान 1. मेष (Aries)

दान: इस दिन लाल वस्त्र, लाल फल और लाल तिल का दान करें। यह आपके जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

2. वृषभ (Taurus) दान: इस दिन चांदी का दान करना विशेष लाभकारी होता है। आप चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, या चांदी का पंखा दान कर सकते हैं।

3. मिथुन (Gemini) दान: हाथी का प्रतीक, मूंग की दाल या दूध का दान करें। यह आपके जीवन में बुद्धि और समझदारी बढ़ाएगा।

4. कर्क (Cancer) दान: चावल, आटा, और घी का दान करें। यह आपको समृद्धि और शांति का अनुभव कराएगा।

5. सिंह (Leo) दान: सोने का दान करना खास फलकारी रहेगा। आप सोने के सिक्के, सोने की वस्तु दान कर सकते हैं।

6. कन्या (Virgo) दान: इस दिन गौ माता को चारा खिलाएं तथा किसी गौशाला या जरूरतमंद को हरा चारा दान करें। यह आपके जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखेगा।

7. तुला (Libra) दान: चीनी, घी और सोने का दान करें। यह दान आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि को लाएगा।

8. वृश्चिक (Scorpio) दान: तिल, गुड़, ताम्बे का बर्तन और हथेली पर तिल का दान करें।

9. धनु (Sagittarius) दान: नीले वस्त्र, नीला चूड़ा और नीलम का दान करें। यह आपके जीवन में उन्नति और खुशहाली लाएगा।

10. मकर (Capricorn) दान: तिल, गुड़, और लोहे का बर्तन दान करें। यह दान आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाएगा।

11. कुंभ (Aquarius) दान: सात प्रकार का अनाज और पीला वस्त्र दान करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ाएगा।

मकर संक्रांति के दिन दान के फायदे: * मकर संक्रांति के दिन दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

* यह आपके कर्मों को शुद्ध करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। * दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख-समृद्धि आती है।

* मकर संक्रांति पर दान करने से ग्रहों का दोष भी समाप्त हो सकता है। आपके लिए मकर संक्रांति 2026 का दिन मंगलमय हो!



