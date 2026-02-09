शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वाद

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (14:18 IST)

ज्योतिष गणना और पंचांग के अनुसार, शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करेंगे। 11 फरवरी 2026, बुधवार सुबह लगभग 08:56 AM (भारतीय समयानुसार) से लेकर शुक्र इस नक्षत्र में 22 फरवरी 2026 तक रहेंगे, जिसके बाद वे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे।

इस गोचर का महत्व शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जब मित्र राहु के नक्षत्र में होते हैं, तो यह समय भौतिक सुखों, लग्जरी और अचानक धन लाभ के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। विशेष रूप से तकनीक, चिकित्सा और कला से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर काफी शुभ रहने वाला है। चूंकि शुक्र और राहु में मित्रता है, इसलिए यह गोचर कुछ राशियों के लिए 'लॉटरी' जैसा साबित हो सकता है। विशेष रूप से इन 4 राशियों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है।

1. वृषभ राशि (Taurus) शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। शतभिषा में इनका प्रवेश आपके लिए सुख-सुविधाओं के द्वार खोलेगा।

फायदा: यदि आप काफी समय से कोई लग्जरी आइटम (गाड़ी या ज्वेलरी) खरीदने की सोच रहे थे, तो यह समय उत्तम है।

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

2. मिथुन राशि (Gemini) मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य स्थान और लाभ के नए अवसर लेकर आएगा।

फायदा: आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। राहु के नक्षत्र में शुक्र आपको "आउट ऑफ द बॉक्स" सोचने में मदद करेंगे, जिससे बिजनेस में मुनाफा होगा।

यात्रा: छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए आर्थिक रूप से फलदायी रहेंगी। 3. कुंभ राशि (Aquarius) शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है (क्योंकि शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है)। यह आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार लाएगा।

फायदा: लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही सुनहरा है। निवेश: शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को इस दौरान अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है।

4. तुला राशि (Libra) तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं। पंचम भाव में यह गोचर आपके बौद्धिक कौशल को बढ़ाएगा।

फायदा: छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कला, मीडिया और फिल्म जगत से जुड़े जातकों को कोई बड़ा ब्रेक या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

संतान: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी मिलेगा लाभ: चूंकि शतभिषा नक्षत्र चिकित्सा और तकनीक का प्रतीक है, इसलिए निम्नलिखित प्रोफेशनल्स को विशेष लाभ होगा:

IT और टेक: सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और स्टार्टअप ओनर्स। मेडिकल: डॉक्टर और फार्मा रिसर्च से जुड़े लोग।

कला: संगीत, फैशन डिजाइनिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री। विशेष टिप: इस अवधि के दौरान शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (मिश्री, दूध या सफेद मिठाई) का दान करना आपके भाग्य को और अधिक बल दे सकता है।





Edited by: Anirudh Joshi