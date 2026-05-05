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Bada Mangal ke Upay: आज ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल, राशिनुसार करें ये उपाय, मिलेगा हनुमान जी से वरदान

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तस्वीर में ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल पूजन में हनुमान जी का भोग लगाकर उनसे वरदान पाने का चित्रण
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (12:57 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (12:53 IST)
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First Tuesday Remedies for Zodiac: ज्येष्ठ मास हिन्दू पंचांग का महत्वपूर्ण मास है और इस मास का पहला मंगलवार, जिसे 'बड़ा मंगल' कहा जाता है, विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना और विशेष उपायों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए पूजन और उपाय भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
 
हनुमान जी की कृपा से इस दिन किए गए उपाय और पूजा से संपत्ति, स्वास्थ्य, करियर और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल सभी राशियों के लिए विशेष महत्व रखता है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: क्यों लिया था बजरंगबली ने वृद्ध वानर का रूप? पढ़ें रोंगटे खड़े करने वाली 3 पौराणिक कथाएं
 

यहां जानें राशिनुसार पूजन और उपाय

 
• मेष: हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।
- 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें।
 
• वृषभ: चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं।
• सुंदरकांड का पाठ करें।
 
• मिथुन: प्रभु को तुलसी दल (पत्ते) अर्पित करें।
- 'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय' का जाप करें।
 
• कर्क: बजरंग बाण का पाठ करें और चोला चढ़ाएं।
• सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 
• सिंह: हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ का भोग लगाएं।
• आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
• कन्या: मूंग की दाल के बड़े या लड्डू चढ़ाएं।
• रामायण के किष्किंधा कांड का पाठ करें।
 
• तुला: श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
• शहद का भोग लगाना शुभ होगा।
 
• वृश्चिक: सिंदूर का लेप लगाएं और बूंदी का प्रसाद बांटें।
- 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें।
 
• धनु: हनुमान जी को पीले वस्त्र या पीले फूल अर्पित करें।
• हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें।
 
• मकर: सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काली उड़द चढ़ाएं।
• शनि दोष निवारण हेतु प्रार्थना करें।
 
• कुंभ: हनुमान जी को मीठा पान (बीड़ा) अर्पित करें।
• संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें।
 
• मीन: बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और गरीबों में फल बांटें।
- 'ॐ श्री हनुमते नमः' का जाप करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Budhwa Mangal 2026: 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग! आज पहला 'बुढ़वा मंगल': भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

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