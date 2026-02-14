कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'

Chaturgrahi Yoga in Aquarius: आसमान में ग्रहों की बिसात बिछ चुकी है! कुंभ राशि में इस समय सूर्य, बुध, राहु और शुक्र की चौकड़ी मिलकर एक शक्तिशाली 'चतुर्ग्रही योग' बना रही है। हालांकि राहु की मौजूदगी ने माहौल में थोड़ी हलचल और 'सस्पेंस' जरूर पैदा किया है, लेकिन सितारों की यह जुगलबंदी पांच खास राशियों के लिए कामयाबी के नए द्वार खोलने जा रही है। जानिए, किन राशियों की किस्मत का सितारा इस अद्भुत संयोग से चमकने वाला है।

1. मेष राशि: व्यक्तित्व का निखार और करियर में उड़ान मेष राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपके आत्मविश्वास में ऐसी चमक आएगी कि समाज में आपका कद अपने आप बढ़ जाएगा। कार्यक्षेत्र में रुकी हुई फाइलें अब सरकने लगेंगी और बड़ी जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। जो लोग राजनीति, मीडिया या टेक की दुनिया से जुड़े हैं, उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। प्रेम और व्यापार, दोनों ही मोर्चों पर आप इस समय 'विनर' बनकर उभरेंगे।

2. वृषभ राशि: दशम भाव में धमाका और तरक्की की राह आपकी राशि के दसवें भाव में बन रही यह युति करियर के मामले में 'गेम चेंजर' साबित होने वाली है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं। बॉस आपकी मेहनत के कायल होंगे और मुमकिन है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। बिजनेस करने वालों के लिए भी मुनाफे की नई खिड़की खुलने वाली है।

3. मिथुन राशि: सात समंदर पार तक खुलेगी किस्मत मिथुन राशि वालों के लिए यह योग 'भाग्योदय' की चिट्ठी लेकर आया है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब वह गति पकड़ेगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी जैकपॉट जैसा है; आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और नतीजे आपके पक्ष में होंगे। कानूनी झमेलों से भी आपको इस दौरान राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।

4. धनु राशि: पराक्रम से फतह और शहनाइयों की गूंज धनु राशि के साहस और पराक्रम के भाव में यह योग बन रहा है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और समाज में आपकी सराहना होगी। करियर में जो रिस्क आपने पहले लिए थे, उनका मीठा फल अब मिलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो, अविवाहितों के घर में शहनाइयां बजने के योग हैं; विवाह के प्रस्ताव पक्के हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास इस समय सातवें आसमान पर रहेगा।

5. तुला राशि: लक्ष्मी की कृपा और रचनात्मकता का जादू तुला राशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रही योग तिजोरी भरने का संकेत है। निवेश, शेयर बाजार या किसी पुराने सौदे से अचानक धन लाभ हो सकता है। कला, डिजाइन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार आपके घर की खुशियां दोगुनी कर देगा। प्रेम संबंधों में यह समय रोमांस और गहराई बढ़ाने वाला है।