गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

Navapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

मिथुन राशि (Gemini): मिथुन राशि के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला हो सकता है। कामकाज में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य (विशेषकर पेट संबंधी) के मामले में ध्यान रखना होगा। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि की संभावना हो सकती है।

धनु राशि (Sagittarius): गुरु और बुध की स्थिति (गुरु आठवें में या बुध बारहवें में) धनु राशि के लिए कुछ मामलों में तनाव या अधिक व्यय ला सकती है। चूंकि गुरु धनु के स्वामी हैं, इसलिए वे अपनी राशि का बचाव तो करेंगे, लेकिन बुध की बारहवें भाव में स्थिति (जो ऊपर के आलेख में भी थी) खर्चों और स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकती है।

नोट: यह एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति (दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की दृष्टि) के आधार पर इसका वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकता है। सटीक जानकारी के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करना उचित होगा।