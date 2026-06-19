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गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समय

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Shad Ashtak Yoga 5 zodiac signs benefit
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (18:28 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (18:33 IST)
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वैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6-8 (षष्ठ-अष्टम) संबंध में हों। 19 जून 2026 की वर्तमान ग्रह स्थितियों के अनुसार सूर्य मिथुन में, मंगल मेष में, गुरु व शुक्र कर्क में, शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में हैं। इस स्थिति के कारण गुरु और शुक्र का राहु के साथ और केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग बना है। इस योग को शुभ नहीं माना जाता है लेकिन 5 राशियों के लिए यह फायदेमंद रहेगा।
 
1. गुरु/शुक्र (कर्क)- राहु (कुंभ) : कर्क से कुंभ 8वां तथा कुंभ से कर्क 6ठा, इसलिए षडाष्टक योग बन रहा है। 
2. केतु (सिंह)- शनि (मीन) : सिंह से मीन 8वां और मीन से सिंह 6ठा, इसलिए षडाष्टक योग बन रहा है।
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता लेकर आया है।
लाभ: आपकी राशि में गोचर कर रहे मंगल आपको अदम्य साहस और ऊर्जा देंगे। षडाष्टक योग के बावजूद, राहु और गुरु की स्थितियां आपको अचानक धन लाभ (जैसे पैतृक संपत्ति या लॉटरी) करा सकती हैं।
विशेष: कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी परास्त होंगे और आपकी निर्णय क्षमता की सराहना होगी।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

सूर्य का आपकी ही राशि में होना और शुक्र-गुरु का अनुकूल प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा।
लाभ: इस अवधि में आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय दीर्घकालिक लाभ देने वाला साबित होगा।
विशेष: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में मददगार साबित होंगे।
 

3. कर्क राशि (Cancer)

चूंकि गुरु और शुक्र आपकी ही राशि में विराजमान हैं, इसलिए षडाष्टक योग का नकारात्मक प्रभाव आप पर न के बराबर रहेगा।
लाभ: आपके ज्ञान, बुद्धि और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए यह समय अत्यंत मधुर रहने वाला है।
विशेष: कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।
 

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य का पूरा साथ लेकर आया है।
लाभ: शनि और केतु का योग आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेगा, वहीं राहु-गुरु का संबंध आपके व्यावसायिक जीवन में अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा।
विशेष: यदि आप विदेश यात्रा या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है।
 

5. वृश्चिक राशि (Scorpio)

इस राशि के जातकों के लिए यह विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर तलाशने का समय है।
लाभ: षडाष्टक योग आपके लिए "विपरीत राजयोग" जैसी स्थिति का निर्माण कर रहा है। नौकरीपेशा लोगों को नए और बेहतर अवसर मिलेंगे।
विशेष: स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने कर्ज या विवादों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से आप खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
 

ज्योतिषीय सलाह:

हालांकि इन 5 राशियों के लिए समय शानदार है, लेकिन राहु-केतु और शनि के इस प्रभाव के दौरान किसी भी बड़े निवेश या कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और भगवान शिव की आराधना करना इस समय को और भी अधिक शुभ बनाएगा।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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