हनुमान जयंती 2026: 2 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (17:32 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (17:54 IST)
02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश होगा जहां उनकी शनि के साथ युति के चलते विस्फोटक योग बन रहा है। इस दिन 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त रहेगा। हर्षण योग, ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का योग रहेगा। इस दौरान 5 राशियों की किस्मत चमक जाएगी। हनुमानजी की कृपा से उन्हें सबकुछ मिलेगा, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी रहेगी।
1. वृषभ राशि: आय के नए स्रोतों से चमकेगा भाग्य
वृषभ राशि वालों के लिए यह योग 11वें भाव यानी 'लाभ स्थान' में बन रहा है।
आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और आय के एक से अधिक स्रोत विकसित होंगे।
सावधानी: जहाँ धन की आवक बढ़ेगी, वहीं विलासिता पर खर्च भी बढ़ सकता है, जिस पर लगाम कसना जरूरी है।
पारिवारिक जीवन: पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें।
2. कर्क राशि: भाग्य के सहयोग से पराक्रम में होगी वृद्धि
कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की यह स्थिति 9वें भाव यानी 'भाग्य स्थान' में रहेगी।
सफलता का मार्ग: आपकी मेहनत और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो काम पिछले कई महीनों से रुके थे, वे अब गति पकड़ेंगे।
रिश्तों पर ध्यान: भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन जोश में आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों या पिता से बहस न करें। संबंधों में मर्यादा बनाए रखना ही आपकी उन्नति की कुंजी है।
3. तुला राशि: शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति
तुला राशि के लिए यह राजयोग 6ठे भाव में घटित हो रहा है, जिसे 'शत्रु और रोग' का भाव माना जाता है।
स्वास्थ्य और विजय: यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस समय आपको उससे बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है।
कर्ज से राहत: आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप पुराना कर्ज उतारने में सफल रहेंगे। करियर में पदोन्नति (Promotion) के प्रबल योग बन रहे हैं।
4. वृश्चिक राशि: धन लाभ और करियर में ऊंचाइयां
आपकी राशि के लिए यह योग 5वें भाव यानी 'विद्या और संतान' भाव में बन रहा है।
व्यावसायिक लाभ: व्यापारियों के लिए यह समय बड़ा निवेश करने और मुनाफा कमाने का है। आपकी बौद्धिक क्षमता आपको कार्यक्षेत्र में दूसरों से आगे रखेगी।
निर्णय शक्ति: भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निवेश या फैसला न लें। बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की आराधना से सब मंगल होगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।
5. मकर राशि: कर्म से खुलेगा सफलता का द्वार
मकर राशि वालों के लिए यह युति 3रे भाव में हो रही है, जो 'साहस और पराक्रम' का स्थान है।
नए अवसर: यदि आप नई फैक्ट्री, दुकान या स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो 2 अप्रैल के बाद का समय अत्यंत अनुकूल है। व्यापारिक यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी।
मूल मंत्र: आपके लिए इस समय 'कर्म ही प्रधान' है। भाग्य के भरोसे बैठकर समय नष्ट न करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको इस राजयोग का पूरा फल दिलाएगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।