Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

रंगबिरंगी होली के राशिफल का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (07:03 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (14:36 IST)
Horoscope for Holi 2026: होलिका दहन और होली का पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और प्रेम का संचार भी करता है। इस दिन का राशिफल आपके आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहां जानें होली-धुलेंड़ी के दिन का राशिफल हर के लिए, ताकि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकें।ALSO READ: Holi Numerology Horoscope: अपने मूलांक के अनुसार जानें किन रंगों से खेलें होली, (पढ़ें साप्ताहिक अंक राशिफल 2 से 8 मार्च 2026)
 
 

1. मेष (Aries)

करियर: आज काम से छुट्टी लेकर उत्सव का आनंद लेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती रिश्तों में नई ऊर्जा भरेगी।
धन: त्योहार के उपहारों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: उत्साह अधिक रहेगा, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: हनुमान जी को लाल गुलाल चढ़ाएं।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ऑफिस के साथियों से फोन पर बधाई संदेश मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज प्रपोज करने के लिए अच्छा दिन है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सुख-साधनों पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: राधा-कृष्ण को सफेद चंदन और गुलाल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नेटवर्किंग के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होली के बाद मिल सकता है।
लव: दोस्तों और पार्टनर के साथ दिन यादगार बीतेगा। वाणी में मधुरता रखें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। आज धन का आगमन सुखद रहेगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे। ज्यादा भागदौड़ से थकान संभव है।
उपाय: गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: परिवार के साथ होली मनाना सुखद रहेगा। आपसी मतभेद दूर होंगे।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पानी वाले रंगों से बचें, त्वचा में जलन हो सकती है।
उपाय: शिवजी पर सफेद गुलाल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। आपके काम की चर्चा आज सामाजिक जगहों पर होगी।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। शॉपिंग पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें, गुलाल आंखों में न जाने दें।
उपाय: सूर्य देव को जल दें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग और हिसाब-किताब के कार्यों में लाभ होगा। काम का बोझ कम रहेगा।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। रिश्ते सुधरेंगे।
धन: निवेश लाभदायक रहेगा। किसी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है। तली-भुनी चीजों से परहेज करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और हरा रंग चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज का दिन आनंददायक रहेगा। सहयोगियों से मधुर संबंध बनेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में रंगों की फुहार रहेगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे। योग और ध्यान को समय दें।
उपाय: महालक्ष्मी को गुलाबी गुलाल और इत्र अर्पित करें।ALSO READ: March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताह
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कड़ा संघर्ष रंग लाएगा। विरोधियों पर आपकी जीत होगी।
लव: गुप्त संबंधों में सावधानी बरतें। पार्टनर के साथ ईमानदारी रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आज हर्बल रंगों का प्रयोग करें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूरी गुलाल चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए दिन मान-सम्मान वाला है।
लव: सिंगल लोगों की तलाश पूरी हो सकती है। रिश्तों में नयापन आएगा।
धन: भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान का संतुलन बनाए रखें। 
उपाय: विष्णु जी को पीले रंग के फूल और अबीर चढ़ाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा। नए अवसर मिलेंगे।
लव: घर में मेहमानों का आगमन होगा। परिवार के साथ खुशियां बांटेंगे।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: धूल और धुएं से एलर्जी हो सकती है। सावधानी बरतें।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे।
लव: पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे। आपसी विश्वास और गहरा होगा।
धन: आय के साधनों में वृद्धि होगी। व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। गहरी नींद लेने का प्रयास करें।
उपाय: पक्षियों को सात तरह का अनाज डालें।

 

12. मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। दूर के मित्रों से लाभ होगा।
लव: दिन खुशियों भरा रहेगा। पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती में डूबेंगे।
धन: निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में चोट या थकान संभव है। संभलकर चलें।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल चढ़ाएं।ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर
 

