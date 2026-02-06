Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today 06 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में नया निवेश सोच-समझकर करें। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: आज फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं। स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है, खानपान में सावधानी बरतें।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है।

लव: सिंगल लोगों की जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है। धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग है। धन: आज भूमि या चार पहिया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। 5. सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेमी बोलचाल में वाणी पर संयम रखें। धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। धन: कारोबार की फिजूलखर्ची कम होगी। स्वास्थ्य: थकान और बदन दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। 7. तुला (Libra) करियर: आर्ट्स और मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। धन: आज किया गया निवेश भविष्य में फल देगा। स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें। लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।

धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आज बीपी बढ़ सकता है। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा की कोई नई डील साइन हो सकती है। लव: प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा।

लव: पार्टनर को समय दें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं। धन: प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी बहस हो सकती है।

धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है। उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।