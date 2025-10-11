October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

Saptahik Rashifal October 2025: ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल में यहां जानें अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह की यह अवधि करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं। यहां पढ़ें 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक भविष्यफल...ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत : ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल में यहां जानें अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह की यह अवधि करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं। यहां पढ़ें 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक भविष्यफल...

(साप्ताहिक राशिफल : 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक) मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)

काम में बढ़त मिलेगी, पर बड़े लक्ष्य पाने के लिए धैर्य रखना होगा। परिवार साथ देगा, मन शांत रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और भावनात्मक सहारा मिलेगा। यात्रा सुखद रह सकती है। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें तो फायदा होगा। पढ़ाई में ध्यान बढ़ाएं; नियमित मेहनत नए मौके दिलाएगी। इस सप्ताह काम के साथ आराम भी जरूर लें, वरना थकान बढ़ सकती है। पैसों की आवक अभी कम लगे तो घबराएं नहीं, बस योजना दोबारा देखें।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: भूरा वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई) घर का माहौल खुश रहेगा। प्रेम संबंधों में उलझन आए तो साफ बात करें, बात बन जाएगी। यात्रा सामान्य रहेगी। संपत्ति के मामलों में लाभ के संकेत हैं। पढ़ाई में मेहनत की तारीफ होगी। अनुशासन और धैर्य लंबे समय में अच्छे नतीजे देंगे। कभी-कभी कमजोरी लगे तो आराम करें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और बचत भरोसा देगी। काम में आपका कामकाज लोगों को प्रभावित करेगा।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: नेवी ब्लू मिथुन (21 मई - 21 जून)

घर में माहौल साधारण रहेगा; छोटे मतभेद समझदारी से सुलझाएं। प्रेम जीवन में हल्का तनाव हो तो खुले दिल से बात करें। यात्रा से प्रेरणा और नए संपर्क मिल सकते हैं। संपत्ति के मामले अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में नियमितता जरूरी है; साफ संवाद और स्पष्ट सोच सफलता देंगे। सेहत साथ देगी और आप फुर्ती से काम करेंगे। पैसों का प्रबंधन ठीक रहेगा, बस फालतू खर्च से बचें। काम में नए आइडिया धीरे-धीरे असर दिखाएंगे।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पर्पल कर्क (22 जून - 22 जुलाई) काम में छोटे-छोटे अच्छे नतीजे मिलेंगे। घर में माहौल सामान्य रहेगा, आपकी मौजूदगी तालमेल बनाए रखेगी। प्रेम जीवन खुश रहेगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। यात्रा सुकून देगी। संपत्ति के काम धीरे-धीरे आपके पक्ष में जा सकते हैं। पढ़ाई में आपकी समझ की सराहना होगी। इस सप्ताह सेहत और रिश्तों दोनों पर ध्यान दें। सेहत पर ध्यान दें; आराम और देखभाल जरूरी है। पैसों की स्थिति संतोष देती रहेगी और आगे की योजना में मदद करेगी।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: मैजेंटा सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)

ALSO READ: Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा? पैसों की हालत अच्छी रहेगी; सही निवेश का मौका मिल सकता है। मेहनत से काम में पहचान बनेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी। यात्रा में बाधा आ सकती है, बैकअप रखें। संपत्ति के फैसले सुरक्षित रहेंगे। पढ़ाई में ध्यान अच्छा रहेगा। संयम और संवेदनशीलता का संतुलन हर जगह मदद करेगा। सेहत ठीक रहेगी और आप कई काम उत्साह से करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार लाने का अवसर लेकर आएगा।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: हल्का ग्रे कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)

पैसों की स्थिति ठीक रहेगी; काम में तारीफ मिलेगी। घर का माहौल साधारण रहेगा, पर अपनापन रिश्ते मजबूत करेगा। प्रेम मधुर रहेगा और नजदीकी बढ़ेगी। छोटी यात्राएं बदलाव का एहसास देंगी। संपत्ति में जल्दी करना नुकसान दे सकता है, सोचकर कदम रखें। पढ़ाई में कभी ध्यान बिखरे तो योजना बनाकर पढ़ें। साफ सोच और सजगता काम आएगी। सेहत सामान्य रहेगी, रोज की देखभाल फायदेमंद होगी।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सुनहरा तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)

काम सामान्य चलेगा, पर रणनीति सुधारने से लाभ बढ़ेगा। परिवार से भावनात्मक सहारा मिलेगा। प्रेम में अपनापन रहेगा और समय के साथ गहराई आएगी। यात्रा रुक भी सकती है, पर आगे चलकर यह आपके हक में रहेगा। संपत्ति के फैसले सुरक्षित रहेंगे। पढ़ाई में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। जीवन की चाल पर भरोसा रखें। सेहत अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बना रहेगा। पैसों की हालत भरोसेमंद रहेगी।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पीला वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)

घर का माहौल सामान्य रहेगा; आपका प्रयास अपनापन बढ़ाएगा। प्रेम जीवन खुशी देगा। यात्रा छोटी और सामान्य रहेगी। संपत्ति के मामले फायदेमंद रहेंगे। पढ़ाई में पकड़ मजबूत रहेगी। पैसों और करियर में धैर्य रखें, रिश्तों को समय दें। सेहत अच्छी रहेगी और काम आसानी से होंगे। पैसों में थोड़ी कसर महसूस हो तो खर्च घटाएं। काम की रफ्तार धीमी हो सकती है, धैर्य रखें।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: सिल्वर धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)

काम में मेहनत की तारीफ होगी, नए मौके मिल सकते हैं। परिवार में कभी-कभी उलझन आए तो शांति से बात करें। प्रेम जीवन खुशी देगा और भरोसा बढ़ाएगा। यात्रा साधारण रहेगी। संपत्ति में बड़े फैसले टालना बेहतर होगा। पढ़ाई में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। सेहत, करियर और रिश्तों में संतुलन बनाएं। सेहत थोड़ी ढीली लग सकती है, इसलिए काम की गति संभालकर रखें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, जरूरतें पूरी होंगी।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: हरा मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सफेद कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)

काम में अच्छे नतीजे आएंगे और तारीफ मिलेगी। घर का माहौल खुश रहेगा। प्रेम में अपनापन रहेगा और रिश्ता मजबूत होगा। यात्रा में अड़चनें आएं तो योजना सुधारें, फायदा होगा। संपत्ति के फैसले लाभ देंगे। पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। यह सप्ताह कामयाबी और रिश्तों की देखभाल सिखाएगा। सेहत ठीक रहेगी और आप जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी; निवेश पर ध्यान दे सकते हैं।



शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पीच मीन (20 फरवरी - 20 मार्च) काम की रफ्तार धीमी लगे तो धैर्य रखें, हालात सुधरेंगे। घर का माहौल सामान्य रहेगा; आपका प्रयास शांति बनाए रखेगा। प्रेम जीवन संतोष देगा और रिश्ता गहरा होगा। यात्रा सामान्य रहेगी। संपत्ति के मामले अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में मेहनत की सराहना होगी। यह सप्ताह अनुशासन और रिश्तों की अहमियत समझाएगा। सेहत ठीक रहेगी और आप संतुलित रहेंगे। पैसों में थोड़ी असुविधा हो सकती है, इसलिए खर्च सोचकर करें।