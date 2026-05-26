जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफल

जून 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई शुरुआत, तरक्की और धन लाभ के संकेत लेकर आ रहा है, वहीं कुछ लोगों को करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ग्रह-नक्षत्रों के बदलाव का असर मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। जानिए जून माह 2026 का मासिक राशिफल, किस राशि के लिए समय रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सतर्क।

जून माह मासिक राशिफल 2026 | June monthly horoscope 2026 1. मेष राशि करियर व धन: काम का भारी दबाव, अनचाहा ट्रांसफर संभव। परिवार पर खर्चे बढ़ेंगे।

रिश्ते व सेहत: पार्टनर से अनबन। गले में इन्फेक्शन और आंखों में जलन की आशंका। उपाय: शनिवार को शनि हवन करें।

2. वृषभ राशि करियर व धन: नौकरी में तरक्की, विदेश में पढ़ाई के योग। अचानक बड़ा धन लाभ होगा।

रिश्ते व सेहत: लव लाइफ और परिवार में खुशियां। सेहत उत्तम रहेगी। उपाय: रोज़ 'ॐ शुक्राय नमः' जपें।

3. मिथुन राशि करियर व धन: काम का अत्यधिक दबाव, भाग्य में रुकावट। जीवनसाथी की सेहत पर खर्च।

रिश्ते व सेहत: पारिवारिक विवाद संभव। गर्दन, कंधे में दर्द की शिकायत। उपाय: रोज़ 'नारायणीयम' का पाठ करें।

4. कर्क राशि करियर व धन: करियर में उतार-चढ़ाव, स्थान परिवर्तन के योग। भारी खर्चे से चिंता।

रिश्ते व सेहत: वैवाहिक जीवन में तनाव। पेट दर्द और पैरों में तकलीफ। उपाय: शनिवार को राहु हवन करें।

5. सिंह राशि करियर व धन: कड़ी मेहनत के बाद भी असंतुष्टि, व्यापार में घाटा संभव। धन लाभ औसत।

रिश्ते व सेहत: अविवाहितों के विवाह के योग। जीवनसाथी की सेहत बिगड़ सकती है। उपाय: रोज़ 'आदित्य हृदय स्तोत्र' पढ़ें।

6. कन्या राशि करियर व धन: प्रमोशन के योग, लेकिन दबाव रहेगा। अचानक बड़ा धन लाभ और बचत होगी।

रिश्ते व सेहत: परिवार और पार्टनर से मजबूत रिश्ते। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: रोज़ 'ॐ बुधाय नमः' जपें।

7. तुला राशि करियर व धन: बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नए अवसर। पुराने निवेश से लाभ। रिश्ते व सेहत: परिवार में अच्छा समय बीतेगा। आंखों और गले में समस्या संभव।

उपाय: मंगलवार को केतु हवन करें। 8. वृश्चिक राशि करियर व धन: करियर में कड़ी चुनौतियां। धन लाभ बढ़ेगा, पर आकस्मिक खर्च भी होंगे।

रिश्ते व सेहत: जीवनसाथी से आपसी समझ बढ़ेगी। नींद की कमी व अपच की समस्या। उपाय: रोज़ 'ॐ राहवे नमः' जपें।

9. धनु राशि करियर व धन: करियर में तरक्की, विदेश यात्रा के योग। खर्च बढ़ने से कर्ज की नौबत।

रिश्ते व सेहत: लव लाइफ में दूरियां आ सकती हैं। मोटापा और गले की खराश से बचें। उपाय: रोज़ 'ॐ गुरुवे नमः' जपें।

10. मकर राशि करियर व धन: कार्यों में देरी और रुकावटें। खर्च बढ़ने के कारण लोन लेना पड़ सकता है।

रिश्ते व सेहत: वैवाहिक जीवन और परिवार में कलह। पैरों और नसों में दर्द संभव। उपाय: शनिवार को शनि हवन करें।

11. कुंभ राशि करियर व धन: नए अवसरों में कमी, महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखें। धन की तंगी रहेगी।

रिश्ते व सेहत: जीवनसाथी से विवाद की आशंका। आंखों की सेहत का ध्यान रखें। उपाय: शनिवार को शनि पूजा करें।

12. मीन राशि करियर व धन: अधिकारियों का भारी दबाव। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, पर सुख नहीं ले पाएंगे।

रिश्ते व सेहत: संतान व लव लाइफ को लेकर तनाव। पैरों और जांघों में दर्द संभव। उपाय: मंगलवार को राहु-केतु पूजा करें।