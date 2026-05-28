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जून में कर्क राशि में बनेगा गजलक्ष्मी योग, 4 राशियों को मिलेगा अचानक से धन

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In the image, elephants flank Goddess Lakshmi on both sides, with a gold coin in the front and the Zodiac on the other side.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 28 May 2026 (16:16 IST) Updated Date: Thu, 28 May 2026 (16:23 IST)
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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब धन के दाता शुक्र और ज्ञान के कारक गुरु की युति किसी शुभ राशि में होती है तब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। 8 जून 2026 से कर्क राशि में बनने वाला यह योग कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। इस राजयोग के प्रभाव से मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 राशियों को अचानक धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत फलदायी रहने वाला है।
धन लाभ: अचानक से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।
करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

इस राजयोग के कारण मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा।
धन लाभ: आय के नए स्रोत (Sources of income) बनेंगे। यदि आपने पहले कहीं निवेश (Investment) किया था, तो उससे इस अवधि में बड़ा मुनाफा हो सकता है।
पारिवारिक जीवन: सुख-साधनों में वृद्धि होगी और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है।
 

3. कर्क राशि (Cancer)

चूंकि यह योग कर्क राशि में ही बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा।
व्यक्तित्व और प्रभाव: आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।
धन लाभ: व्यापार करने वाले जातकों को अप्रत्याशित (अचानक) धन लाभ होगा। नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए यह समय सबसे उत्तम है।
 

4. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए गजलक्ष्मी योग भौतिक सुख-सुविधाओं को बढ़ाने वाला साबित होगा।
धन लाभ: लॉटरी, सट्टा बाजार या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना रहेगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को मनचाही नौकरी मिल सकती है।
विशेष नोट: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, गजलक्ष्मी योग की अवधि में इन राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे इस राजयोग का फल कई गुना बढ़ जाता है।
 

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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