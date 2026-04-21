खप्पर योग 2026: इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है खतरा, अनिष्ट से बचने के लिए करें ये 5 अचूक उपाय

ज्योतिष शास्त्र में 'खप्पर योग' को एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और उथल-पुथल मचाने वाला योग माना गया है। साल 2026 में ग्रहों की विशेष चाल के कारण यह अशुभ योग बनने जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार, 4 विशेष राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस दौरान सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

इन 3 राशियों पर होगा सबसे ज्यादा असर 1. मिथुन राशि: मानसिक तनाव और बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।

2. कन्या राशि: स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है।

3. मकर राशि: कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें।

4. मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए यह समय 'अति-सावधानी' का है। निर्णय लेने में भ्रम, अनावश्यक खर्चे, भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। वाणी पर संयम रखें।

अनिष्ट से बचने के लिए 5 अचूक उपाय यदि आपकी राशि भी इस योग से प्रभावित है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन ज्योतिषीय उपायों से आप इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं:

1. महामृत्युंजय मंत्र का जाप: प्रतिदिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह अकाल मृत्यु और भारी संकटों को टालने में सक्षम है।

2. हनुमान चालीसा का पाठ: हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की शरण में जाने से ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है।

3. छाया दान करें: शनिवार के दिन एक पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे दान कर दें। यह शनि और राहु के दोषों को शांत करता है।

4. पक्षियों को दाना डालें: नियमित रूप से पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं। इससे ग्रहों की प्रतिकूलता समाप्त होती है।

5. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं: हर सोमवार को शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

विशेष नोट: ज्योतिषीय सलाह व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर भिन्न हो सकती है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।