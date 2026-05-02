खप्पर योग से बदलेगी किस्मत: इन 4 राशियों पर बरसेगी सफलता और धन की वर्षा

Khappar Yoga 2026: खप्पर योग 3 तरीके से बनता है, पहला एक ही राशि में क्रूर ग्रहों की युति, दूसरा जब एक ही माह में 5 मंगलवार, शनिवार या रविवार पड़ें और तीसरा जब अमावस्या के साथ संक्रांति हो। वर्तमान में मीन में क्रूर ग्रहों का जमावड़ा है इसलिए खप्पर योग का प्रभाव प्रारंभ हो गया है परंतु 17 मई से जब ज्येष्ठ माह लगेगा जिसमें 5 मंगलवार, शनिवार या रविवार पड़ रहे हैं तब इसका स्पष्ट प्रभाव प्रारंभ होगा। इसी माह में 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या के साथ मिथुन संक्रांति का योग बनेगा तब यह चरम पर रहेगा। यह मानकर चले कि मई और जून दो माह तक इस योग का असर रहेगा। हलांकि इस योग से 4 राशियों को बहुत फायदा होगा।

वर्ष 2026 में कब रहेगा खप्पर योग: मई जून: मई और जून के मध्य में रहेगा खप्पर योग।

पांच वार: इस दौरान ज्येष्ठ माह में पांच शुक्रवार, पांच शनिवार और पांच सोमवार रहेंगे।

दिनांक: 1 मई से 29 जून के बीच रहेगा खप्पर योग। इसमें पांच शनिवार का योग बन रहा है।

1. मेष राशि: पराक्रम से फतह तक मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि के लिए यह समय अजेय बनने का है। खप्पर योग की ऊर्जा आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भरेगी।

रुके हुए कार्य: जो प्रोजेक्ट महीनों से फाइलों में दबे थे, अब वे बिजली की गति से पूरे होंगे।

कानूनी विजय: कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। शत्रु नाश: आपकी सक्रियता और साहस के आगे विरोधियों की चालें धरी की धरी रह जाएंगी।

2. सिंह राशि: सत्ता के शिखर पर दस्तक सूर्य की तरह चमकने का समय आ गया है। सिंह राशि वालों के लिए यह योग सामाजिक और राजनैतिक उत्थान लेकर आ रहा है।

बड़ी जिम्मेदारी: यदि आप लीडरशिप या मैनेजमेंट में हैं, तो कोई महत्वपूर्ण पद आपका इंतजार कर रहा है।

सामाजिक रुतबा: समाज में आपकी साख बढ़ेगी और आपके निर्णयों को 'पत्थर की लकीर' माना जाएगा।

3. वृश्चिक राशि: धन और वैभव का आगमन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खप्पर योग 'कुबेर का खजाना' साबित हो सकता है। यहाँ लाभ की संभावनाएं अप्रत्याशित हैं।

अचानक धन लाभ: पुराने निवेश, शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से धन की ऐसी आवक होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।

पारिवारिक सुलह: संपत्ति को लेकर चल रही पुरानी रंजिशें अब समझदारी के साथ समाप्त होंगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

4. धनु राशि: सौभाग्य और लंबी छलांग गुरु की कृपा और खप्पर योग का साथ धनु राशि वालों को दूरदर्शी और सफल बनाएगा।

ग्लोबल सफलता: यदि आप विदेश जाने या अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सटीक समय है।

मानसिक स्पष्टता: अध्यात्म की ओर बढ़ता झुकाव आपको कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा।