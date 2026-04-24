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किस राशि के लोग सबसे ज्यादा खर्चीले होते हैं, जानिए बचत के उपाय

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The image features a woman counting banknotes, with the zodiac wheel in the background, and the caption: 'The 5 Most Extravagant Zodiac Signs'.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (10:28 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (10:35 IST)
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Extravagant Zodiac Signs Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर राशि का धन के प्रति अपना एक नजरिया होता है। कुछ लोग पाई-पाई जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तो कुछ 'कल किसने देखा' वाली सोच के साथ खर्च करते हैं। यहाँ वे प्रमुख राशियाँ हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खर्चीला माना जाता है, और साथ ही आपके लिए कुछ स्मार्ट सेविंग टिप्स।

सबसे ज्यादा खर्च करने वाली 5 राशियां

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वाले इम्पल्सिव बायर्स (impulsive buyers) होते हैं। अगर इन्हें कोई चीज़ पसंद आ गई, तो ये उसे तुरंत खरीद लेते हैं। "बाद में सोचेंगे" वाली आदत इनकी जेब पर भारी पड़ती है।
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2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोग लक्जरी और रॉयल लाइफस्टाइल के शौकीन होते हैं। इन्हें महँगे कपड़े, ब्रांडेड सामान और दूसरों को शानदार गिफ्ट देना पसंद है। ये अपनी शान-ओ-शौकत बनाए रखने के लिए बजट की परवाह नहीं करते।
 

3. धनु राशि (Sagittarius)

इनका खर्च मुख्य रूप से अनुभवों और यात्राओं पर होता है। धनु राशि वाले एडवेंचर के लिए कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। ये पैसे को केवल एक साधन मानते हैं जिससे वे अपनी आजादी और शौक पूरे कर सकें।
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4. तुला राशि (Libra)

इन्हें सुंदरता और कला से प्रेम होता है। घर की सजावट, फैशन और कॉस्मेटिक्स पर इनका काफी पैसा खर्च होता है। तुला राशि वाले अक्सर संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महँगी चीज़ों के सामने इनका मन डोल जाता है। हालांकि वृषभ राशि के लोग भी खर्च करने में आगे हैं लेकिन वे सोच समझकर खर्च करते हैं।
 

5. मीन राशि (Pisces)

ये लोग अक्सर दूसरों की मदद करने या भावुक होकर खर्च करते हैं। मीन राशि वाले दान-पुण्य और अपनों की खुशी के लिए अपनी बचत को भी खर्च करने से पीछे नहीं हटते।
 

बचत करने के कारगर उपाय (Saving Tips)

अगर आपकी राशि भी इस लिस्ट में है या आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये टिप्स अपनाएं:
24-घंटे का नियम: जब भी कुछ महँगा खरीदने का मन करे, तो रुकें और खुद को 24 घंटे का समय दें। अक्सर अगले दिन तक वह चीज़ खरीदने की इच्छा कम हो जाती है और उसकी आवश्यकता या व्यर्थता समझ में आ जाती है।
 
बजट ऐप का इस्तेमाल: अपनी हर छोटी-बड़ी कमाई और खर्च का हिसाब रखें। आज के समय में कई मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ 'बह' रहा है।
 
ऑटोमेटिक सेविंग: महीने की शुरुआत में ही अपनी सैलरी का एक हिस्सा (जैसे 10-20%) सीधे सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में डाल दें। जो बचेगा, उसी में महीने का खर्च चलाएं।
 
दिखावे से बचें: विशेषकर सिंह और तुला राशि वालों के लिए यह जरूरी है कि वे सोशल स्टेटस के लिए खर्च करने के बजाय अपनी जरूरतों पर ध्यान दें।
 
इमरजेंसी फंड: एक अलग फंड बनाएं जिसमें कम से कम 6 महीने का खर्च जमा हो। यह आपको किसी भी वित्तीय संकट से बचाएगा।
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