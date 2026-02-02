Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव

Festival Posters

2 फरवरी 2026 को चंद्रमा द्वारा 'रेगुलस' (मघा नक्षत्र के तारे) के ऑकल्टेशन और फाल्गुन मास के आरंभ का सभी 12 राशियों पर मिला-जुला प्रभाव पड़ेगा। चूंकि चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में जा रहा है, इसलिए मानसिक और सामाजिक स्तर पर बदलाव महसूस होंगे। यहाँ आपकी राशि के अनुसार शुभ और अशुभ प्रभाव दिए गए हैं।
शुभ और अशुभ प्रभाव (12 राशियाँ)

1. मेष (शुभ): भूमि-भवन के कार्यों में लाभ होगा। माता का सहयोग मिलेगा।
2. वृषभ (शुभ): साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों से रिश्ते सुधरेंगे।
3. मिथुन (मिश्रित): धन लाभ के योग हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
4. कर्क (मध्यम): भावुकता बढ़ सकती है। मानसिक तनाव से बचें, निर्णय सोच-समझकर लें।
5. सिंह (सावधान): चंद्रमा का गोचर आपके ही नक्षत्र में हो रहा है; स्वास्थ्य और खर्चों का ध्यान रखें।
6. कन्या (शुभ): आय के नए स्रोत बनेंगे। अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है।
7. तुला (अति शुभ): कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या मान-सम्मान मिल सकता है। पिता से लाभ होगा।
8. वृश्चिक (शुभ): भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।
9. धनु (सावधान): अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
10. मकर (शुभ): वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी के व्यापार में लाभ होगा।
11. कुंभ (मिश्रित): पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कर्ज के लेन-देन से बचें।
12. मीन (शुभ): संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
 

विशेष सावधानियां और उपाय

चूंकि आज चंद्रमा अश्लेषा (गण्डमूल नक्षत्र) से निकलकर मघा (पितृ नक्षत्र) में प्रवेश कर रहा है, इसलिए कुछ राशियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है:
सिंह, कर्क और धनु राशि वालों के लिए: आज का दिन थोड़ा भारी हो सकता है। मन में अशांति रह सकती है।
उपाय: शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और सफेद वस्तुओं (दूध, चावल) का दान करें।
मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए: यह समय निवेश और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बेहतरीन है।
उपाय: "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें।
 

ज्योतिषीय टिप:

आज मघा नक्षत्र और रेगुलस तारे के प्रभाव के कारण पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ रहेगा। घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें, इससे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे।

