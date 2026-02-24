Dharma Sangrah

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

WD Feature Desk

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (14:30 IST)
23 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर मंगल ग्रह ने शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है। इसी के साथ ही इस राशि में पंचग्रही योग का निर्माण भी हुआ है। मंगलदेव इस राशि में 2 अप्रैल तक रहेंगे। मंगल का कुंभ राशि में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह शुभ और किनके लिए यह अशुभ है।  
 

1. वृषभ: संभलकर चलने का वक्त

आपके लिए मंगल थोड़ा 'चुनौतीपूर्ण' मूड में हैं।
करियर: काम का बोझ और असंतोष महसूस हो सकता है। बॉस या सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में पसीने छूट सकते हैं।
फाइनेंस: इनकम से ज्यादा आउटगोइंग (खर्च) रहने वाली है। बजट बनाकर चलें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ छोटी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। अपनी 'ईगो' को साइड में रखें।
हेल्थ: जीवनसाथी की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। पैरों के दर्द का ध्यान रखें।
 

2. कर्क: सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

मंगल का यह गोचर आपके लिए 'कठिन परीक्षा' जैसा है।
करियर: ऑफिस में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। मान-सम्मान को लेकर थोड़ा सचेत रहें।
फाइनेंस: अचानक आए बड़े खर्च आपकी सेविंग्स बिगाड़ सकते हैं। निवेश से बचें।
रिलेशन: घर में अनबन और पार्टनर के साथ तालमेल की कमी मानसिक तनाव दे सकती है।
हेल्थ: आंखों से जुड़ी समस्या और उत्साह की कमी महसूस होगी। चेकअप जरूर कराएं।
 

3. कुंभ: अपने ही घर में चुनौतियां

मंगल आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आप थोड़े 'एग्रेसिव' हो सकते हैं।
करियर: गलत फैसलों की वजह से नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़े बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
फाइनेंस: आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली स्थिति बन सकती है।
रिलेशन: गलतफहमियां घर कर सकती हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।
हेल्थ: ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं।
 

4. मीन: धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार

मीन राशि वालों के लिए यह समय 'लो प्रोफाइल' रहने का है।
करियर: प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। काम में गलतियां करने से बचें।
बिजनेस: निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। पुराने ढर्रे पर ही चलना सुरक्षित रहेगा।
फाइनेंस: अचानक धन हानि के योग हैं, इसलिए लेन-देन में सावधानी बरतें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ दूरी महसूस हो सकती है। संवाद अर्थात बातचीत चालू रखें।

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियम

