मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि: संभलकर चलने का वक्त मेष वालों के लिए यह समय थोड़ा ऊबड़-खाबड़ हो सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, खासकर थकान और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए धैर्य का दामन थामे रहें। अदालती चक्कर लग सकते हैं, पर अंत में जीत आपकी ही होगी। अनचाही यात्राएं थकान तो देंगी, लेकिन भविष्य में विदेशी संपर्कों से लाभ के द्वार भी खोलेंगी।

2. वृषभ राशि: आर्थिक लाभ और पारिवारिक मंथन वृषभ राशि के लिए यह गोचर कमाई के नए जरिए लेकर आ रहा है। विदेश से जुड़ा काम है तो चांदी ही चांदी है। धन संचय पर ध्यान दें क्योंकि बड़ा निवेश दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चों की सेहत और उनका बदलता स्वभाव आपकी चिंता बढ़ा सकता है। उन्हें डांटने के बजाय समझने की कोशिश करें।

3. मिथुन राशि: करियर की उड़ान, रिश्तों में सावधानी प्रोफेशनल लाइफ में आपका सिक्का जमेगा। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के साफ संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपका अनुशासन दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। हालांकि, घर के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी नाजुक है। आपका गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है, इसलिए ऑफिस का तनाव घर न लाएं। बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें।

4. कर्क राशि: भाग्य का साथ और सुनहरे अवसर आपके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम रॉकेट की रफ्तार से पूरे होंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन समय है। खर्चों पर लगाम कसें और माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। भाई-बहनों से छोटी-मोटी तकरार संभव है, पर सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा।

5. सिंह राशि: सतर्कता ही है सुरक्षा सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन सेहत के मामले में यह समय 'रेड सिग्नल' जैसा है। वाहन चलाते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतें और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है, यहाँ आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगी।

6. कन्या राशि: रिश्तों में संतुलन की जरूरत मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घोल सकता है। जीवनसाथी से बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। करियर के लिहाज से समय अच्छा है, पदोन्नति और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। भाई-बहनों का सहयोग आपको संबल देगा।

7. तुला राशि: मेहनत का मीठा फल खर्चों की अधिकता और अनचाही यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद मुमकिन हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपकी कड़ी मेहनत विरोधियों को पस्त कर देगी। सेहत के प्रति सजग रहें और जोखिम भरे कामों से बचें।

8. वृश्चिक राशि: रचनात्मक ऊर्जा और प्रेम का अनुशासन आपकी राशि के स्वामी मंगल अब बुद्धि और रचनात्मकता के भाव में हैं। आपके पास आइडियाज की कमी नहीं होगी, बस दूसरों की सलाह सुनने में संकोच न करें। प्रेम संबंधों में आप थोड़े पजेसिव (अधिकार जताने वाले) हो सकते हैं, जिससे साथी को घुटन महसूस हो सकती है। रिश्तों में थोड़ी जगह (स्पेस) देना सीखें। छात्रों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' है।

9. धनु राशि: सुख-सुविधाओं में विस्तार प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सपना अब सच हो सकता है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर जैकपॉट साबित होगा। घर में सुख-शांति बनी रहे, इसके लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि माता की सेहत और पारिवारिक कलह आपके काम को प्रभावित कर सकती है। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश करें।

10. मकर राशि: पराक्रम और आत्मविश्वास का उदय आप अब 'एक्शन मोड' में रहेंगे। जो चुनौतियां पहले डरा रही थीं, अब आप उनसे टकराने को तैयार हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। यह समय पुराने अटके प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने का है। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जिससे निजी और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में आपको सराहना मिलेगी।

11. कुंभ राशि: वाणी पर नियंत्रण और करियर में प्रगति करियर के स्वामी का धन भाव में जाना तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जो भविष्य संवारेंगी। हालांकि, आपकी कड़वी बात अपनों को चुभ सकती है, इसलिए 'पहले तोलो फिर बोलो' की नीति अपनाएं। लव लाइफ में ईगो (अहंकार) को बीच में न आने दें।

12. मीन राशि: व्यक्तित्व में बदलाव और भाग्य का उदय मंगल अब आपकी ही राशि में विराजमान हैं। आप भावनात्मक रूप से थोड़े अस्थिर या बेचैन महसूस कर सकते हैं। लेकिन करियर के मोर्चे पर भाग्य आपके साथ खड़ा है। जो काम रुक गए थे, वे अब पूरे होंगे। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। खुद को संतुलित रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें।