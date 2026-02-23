शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (12:34 IST)

23 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर मंगल ग्रह ने शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है। इसी के साथ ही इस राशि में पंचग्रही योग का निर्माण भी हुआ है। मंगलदेव इस राशि में 2 अप्रैल तक रहेंगे। मंगल का कुंभ राशि में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह शुभ और किनके लिए यह अशुभ है।

1. मेष: तरक्की का 'हाईवे' मेष राशि वालों के लिए यह समय 'सफलता का शॉर्टकट' साबित हो सकता है।

करियर: ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। ऑनसाइट प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन के प्रबल योग हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।

बिजनेस: कॉम्पीटिशन तगड़ा रहेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। नई प्लानिंग पर काम शुरू करें।

रिलेशन: पार्टनर के साथ 'क्वालिटी टाइम' बिताएंगे, जिससे बॉन्डिंग और मजबूत होगी। सावधान: पैसा खूब आएगा, लेकिन खर्चों पर लगाम न कसी तो बचत का डिब्बा खाली रह सकता है।

2. वृषभ: संभलकर चलने का वक्त आपके लिए मंगल थोड़ा 'चुनौतीपूर्ण' मूड में हैं। करियर: काम का बोझ और असंतोष महसूस हो सकता है। बॉस या सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में पसीने छूट सकते हैं।

फाइनेंस: इनकम से ज्यादा आउटगोइंग (खर्च) रहने वाली है। बजट बनाकर चलें। रिलेशन: पार्टनर के साथ छोटी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। अपनी 'ईगो' को साइड में रखें।

हेल्थ: जीवनसाथी की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। पैरों के दर्द का ध्यान रखें। 3. मिथुन: रफ्तार थोड़ी 'स्लो' मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर 'मिक्स बैग' की तरह है।

करियर: मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है। विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

बिजनेस: मुनाफे की रफ़्तार सुस्त रहेगी। प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगी। रिलेशन: रिश्तों में 'मैं' (अहंकार) को न आने दें, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं।

हेल्थ: पार्टनर की सेहत (विशेषकर बीपी) को लेकर अलर्ट रहें। 4. कर्क: सावधानी हटी, दुर्घटना घटी मंगल का यह गोचर आपके लिए 'कठिन परीक्षा' जैसा है।

करियर: ऑफिस में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। मान-सम्मान को लेकर थोड़ा सचेत रहें। फाइनेंस: अचानक आए बड़े खर्च आपकी सेविंग्स बिगाड़ सकते हैं। निवेश से बचें।

रिलेशन: घर में अनबन और पार्टनर के साथ तालमेल की कमी मानसिक तनाव दे सकती है। हेल्थ: आंखों से जुड़ी समस्या और उत्साह की कमी महसूस होगी। चेकअप जरूर कराएं।

5. सिंह: दबदबा कायम रहेगा सिंह राशि वालों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' जैसा है।

करियर: आपके प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा होगी। नई ऊंचाइयों को छुएंगे और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे।

बिजनेस: अगर आप पार्टनरशिप में हैं या विस्तार सोच रहे हैं, तो यह बेस्ट टाइम है। आप मार्केट में लीडर बनकर उभरेंगे।

रिलेशन: घर में मांगलिक कार्य या कोई उत्सव होने की संभावना है। पार्टनर के साथ रिश्ता मधुर रहेगा।

हेल्थ: आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। 6. कन्या: प्रयासों का मिलेगा फल आपका पूरा फोकस इस समय 'सेल्फ-इम्प्रूवमेंट' पर रहेगा।

करियर: आप वर्कहोलिक रहेंगे और इसका फल भी मीठा मिलेगा। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

फाइनेंस: कमाई तो अच्छी होगी, लेकिन बचत करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि खर्च भी साथ-साथ चलेंगे।

रिलेशन: पार्टनर के साथ यादगार और रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। हेल्थ: कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन आलस और थकान महसूस हो सकती है।

7. तुला: औसत लेकिन स्थिर तुला राशि वालों के लिए समय 'बैलेंस' बनाने का है। करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी। इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात चल सकती है।

बिजनेस: सट्टेबाजी या शेयर मार्केट से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम सोच-समझकर लें।

रिलेशन: वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ठंडे दिमाग से बात सुलझाएं। हेल्थ: फिटनेस लेवल थोड़ा कम रह सकता है। बच्चों के साथ खेलें, तनाव कम होगा।

10. वृश्चिक: थोड़ा 'अलर्ट' मोड मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन इस बार गोचर 'उतार-चढ़ाव' वाला है।

करियर: सीनियर्स से उलझने से बचें। काम में मन कम लगेगा। फाइनेंस: पैसों की तंगी महसूस हो सकती है। गैर-जरूरी खरीदारी पर रोक लगाएं।

रिलेशन: घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी साधना ही बेहतर होगा। विवादों से बचें। हेल्थ: इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है। खान-पान का ध्यान रखें।

9. धनु: भाग्य का 'बूस्टर' धनु राशि वालों के लिए मंगल 'किस्मत के ताले' खोलने आ रहे हैं।

करियर: नई नौकरी, बड़ा पद और ऑनसाइट अवसर—सब कुछ आपके पक्ष में है। बिजनेस: जबरदस्त मुनाफा कमाने का समय है। आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी।

फाइनेंस: बैंक बैलेंस बढ़ेगा और निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। रिलेशन: रिश्तों में मिठास घुलेगी। सिंगल लोगों के लिए कोई खास दस्तक दे सकता है।

10. मकर: संभलकर बोलें, संभलकर चलें मंगल का दूसरे भाव में होना आपकी 'वाणी और जेब' दोनों को प्रभावित करेगा।

करियर: अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। सराहना मिलने में देरी हो सकती है।

फाइनेंस: पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बजट हिल सकता है। रिलेशन: कड़वी बातों से रिश्ता बिगड़ सकता है। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

हेल्थ: पेट, आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याओं को इग्नोर न करें। 11. कुंभ: अपने ही घर में चुनौतियां मंगल आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आप थोड़े 'एग्रेसिव' हो सकते हैं।

करियर: गलत फैसलों की वजह से नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़े बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

फाइनेंस: आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली स्थिति बन सकती है। रिलेशन: गलतफहमियां घर कर सकती हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।

हेल्थ: ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। 12. मीन: धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार मीन राशि वालों के लिए यह समय 'लो प्रोफाइल' रहने का है।

करियर: प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। काम में गलतियां करने से बचें।

बिजनेस: निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। पुराने ढर्रे पर ही चलना सुरक्षित रहेगा। फाइनेंस: अचानक धन हानि के योग हैं, इसलिए लेन-देन में सावधानी बरतें।

रिलेशन: पार्टनर के साथ दूरी महसूस हो सकती है। संवाद अर्थात बातचीत चालू रखें।