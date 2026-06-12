मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (12:41 IST)
Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (12:54 IST)
16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।
1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के स्वामी खुद मंगल देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।
करियर में ग्रोथ: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी।
आर्थिक लाभ: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है।
ऊर्जा का स्तर: आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे।
2. सिंह राशि (Leo)
कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो सिंह राशि के अधिपति हैं। मित्र नक्षत्र में मंगल का यह गोचर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है।
मान-सम्मान में वृद्धि: समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।
बिजनेस में मुनाफा: व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
प्रतियोगी परीक्षा: जो छात्र सरकारी नौकरी या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है।
3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
मेष की तरह वृश्चिक भी मंगल की ही राशि है। इस गोचर के प्रभाव से आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।
साहस और पराक्रम: आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
करियर में बदलाव: अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो बेहतर ऑफर मिल सकते हैं।
भूमि-भवन का सुख: प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए समय बहुत अनुकूल है।
4. धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के लिए मंगल का यह गोचर भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा।
भाग्य का साथ: आपके सोचे हुए काम कम मेहनत में भी पूरे होने लगेंगे। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं।
आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।
पारिवारिक सुख: परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे और भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा।
विशेष सलाह: मंगल की इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे गोचर के शुभ प्रभावों में और वृद्धि होगी।
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