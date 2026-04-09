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मंगल का महा-गोचर 2026: अपनी ही राशि मेष में लौटेंगे मंगल, 6 राशियों के लिए अपराजेय योग

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Mars and the Deity Mangal in the Picture
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (11:56 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:07 IST)
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Effects of Mars Transit in Aries: 02 अप्रैल से 10 मई तक मंगल मीन में शनि के साथ रहकर देश और दुनिया सहित राशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा लेकिन 11 मई 2026 को मंगल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने लगेगा। मेष के मंगल का 6 राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा और अब तक यदि ऐसा 6 राशियों संकट में रही है तो यह मान लो कि उनका अपराजेय योग होने वाला है प्रारंभ।
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1. मेष राशि: 

ऊर्जा का अतिरेक: मंगल का आपकी ही राशि में आना आपको सुपरचार्ज्ड कर देगा। आत्मविश्वास शिखर पर होगा, लेकिन अति-उत्साह में "जल्दबाजी" से काम बिगड़ सकते हैं।
सावधानी: स्वभाव में उग्रता और जिद्दीपन वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है।
लाभ: प्रॉपर्टी से जुड़े फायदे और अधूरे लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने का जज्बा मिलेगा।
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2. मिथुन राशि: 

छप्परफाड़ लाभ: आपके लिए यह गोचर 'गोल्डन पीरियड' की तरह है। आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे और बैंक बैलेंस में तेजी से इजाफा होगा।
करियर: नौकरी में प्रमोशन और विरोधियों पर जीत तय है।
संबंध: सामाजिक दायरा बढ़ेगा, हालांकि प्रेम संबंधों में छोटी बहस से बचना ही बुद्धिमानी होगी।
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3. कर्क राशि:

कार्यक्षेत्र में दबदबा: मंगल आपके कर्म भाव (10वें) में बेहद शक्तिशाली होकर बैठा है। करियर में बड़ी छलांग लगाने का यह सही समय है।
प्रोफेशनल: पद-प्रतिष्ठा और अधिकारों में वृद्धि होगी। बॉस आपके काम के कायल रहेंगे।
निजी जीवन: अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार और सेहत को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ी अनबन संभव है।
 

4. सिंह राशि:

भाग्य और यात्राएं: यह समय आपके लिए धार्मिक और लंबी यात्राओं का योग बना रहा है। आपके सिद्धांतों में मजबूती आएगी।
परिवार: पिता की सेहत का ध्यान रखें। भाई-बहनों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
प्रॉपर्टी: घर या संपत्ति खरीदने का विचार है, तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

5. वृश्चिक राशि:

चुनौतियों पर विजय: राशि स्वामी का छठे भाव में होना आपको 'अजेय' बनाएगा। कोर्ट-कचहरी या किसी भी कानूनी उलझन में आपकी जीत होगी।
शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है।
सेहत: काम के बोझ से थकान और पुरानी चोट उभर सकती है, सावधानी बरतें।
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6. कुंभ राशि: 

साहस और पराक्रम: तीसरे भाव का मंगल आपको रिस्क लेने का साहस देगा। आपकी संवाद शैली और मेहनत लोगों को प्रभावित करेगी।
व्यापार: मार्केटिंग और खेल जगत से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी। छोटी यात्राएं आर्थिक लाभ कराएंगी।
नेटवर्क: भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और नए प्रभावशाली लोगों से दोस्ती होगी।

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WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (11:56 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:07 IST)

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