Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मंगल का मेष राशि में महागोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा असर? पढ़ें राशिफल

Advertiesment
The image features the symbol of Aries, the planet Mars in the background, the zodiac wheel, and the caption: 'Mars' Major Transit into Aries'.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (17:12 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (17:25 IST)
google-news
Effects of Mars Transit in Aries: 02 अप्रैल से 10 मई तक मंगल मीन में शनि के साथ रहकर देश और दुनिया सहित राशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे लेकिन अब 11 मई 2026 को मंगल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि ही है जहां वे रूचक राजयोग बनाकर सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालेंगे। चलिए जान लेते हैं कि किस राशि का क्या रहेगा राशिफल।
 

1. मेष (Aries): व्यक्तित्व में निखार और जल्दबाजी

मंगल आपकी ही राशि में आ रहा है, जो आपको सुपरचार्ज्ड कर देगा। आत्मविश्वास शिखर पर होगा, लेकिन अति-उत्साह में गलत फैसले लेने से बचें।
सावधानी: वाहन चलाते समय और जीवनसाथी से बात करते समय संयम रखें।
लाभ: अटके हुए काम अपनी जिद्द और ऊर्जा से पूरे कर लेंगे।
ALSO READ: मंगल मेष में प्रवेश: क्या बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत और बंगाल में पीएम मोदी का प्रभाव?

2. वृषभ (Taurus): खर्चों की अधिकता और साहस

मंगल आपके 12वें भाव में होगा, जो बजट बिगाड़ सकता है। बेवजह के खर्च मानसिक तनाव देंगे।
सावधानी: दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, शांत रहें।
लाभ: कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत और विरोधियों पर विजय मिलेगी।
 

3. मिथुन (Gemini): आय के नए स्रोत और सफलता

यह गोचर आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित हो सकता है। 11वें भाव का मंगल आपकी आमदनी में बूम लाएगा।
सावधानी: प्रेम संबंधों में बहस से बचें।
लाभ: पुरानी उधारी चुकेगी और समाज में रसूख बढ़ेगा।
ALSO READ: मेष में बनने वाला है मंगलादित्य, बुधादित्य और त्रिग्रही योग: इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

4. कर्क (Cancer): करियर में ऊंची छलांग

मंगल आपके कर्म भाव (10वें) में 'दिग्बली' होकर बैठा है। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।
सावधानी: काम के बोझ से सेहत बिगड़ सकती है; परिवार को भी समय दें।
लाभ: पदोन्नति (Promotion) और अधिकारों में वृद्धि के प्रबल योग हैं।
 

5. सिंह (Leo): भाग्य का साथ और लंबी यात्राएं

योगकारक मंगल आपके भाग्य भाव में है। आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी और दूर की यात्राएं सुखद रहेंगी।
सावधानी: पिता की सेहत का ध्यान रखें और अपने विचारों में लचीलापन लाएं।
लाभ: संपत्ति खरीदने की योजना सफल होगी।
ALSO READ: मंगल का महा-गोचर 2026: अपनी ही राशि मेष में लौटेंगे मंगल, 6 राशियों के लिए अपराजेय योग

6. कन्या (Virgo): सेहत और अचानक बदलाव

आठवें भाव का मंगल चुनौतियों का संकेत है। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।
सावधानी: वाहन सावधानी से चलाएं और अजनबियों पर भरोसा न करें।
लाभ: अचानक कहीं से रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति मिल सकती है।
 

7. तुला (Libra): रिश्तों में तल्खी और व्यापार में लाभ

मंगल आपके सप्तम भाव में है। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, वे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं।
सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें वरना करीबी रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
लाभ: बिजनेस पार्टनरशिप और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से तगड़ा लाभ होगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio): शत्रुओं पर प्रहार और तरक्की

राशि स्वामी का छठे भाव में होना आपके लिए 'विजय योग' है। आप हर बाधा को पार कर लेंगे।
सावधानी: अत्यधिक थकान और पुरानी चोट उभरने का डर रहेगा।
लाभ: नौकरी में प्रमोशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता।
 

9. धनु (Sagittarius): रचनात्मकता और प्रेम में तनाव

पंचम भाव का मंगल बुद्धि को तेज करेगा, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी लाएगा।
सावधानी: लव लाइफ में ईगो को आड़े न आने दें।
लाभ: कलात्मक कार्यों से धन लाभ और मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

10. मकर (Capricorn): सुख-सुविधा और घरेलू कलह

चौथे भाव का मंगल भौतिक सुख तो देगा, लेकिन घर की शांति छीन सकता है।
सावधानी: माता के स्वास्थ्य और घर के कलह पर ध्यान दें।
लाभ: नया मकान या लग्जरी गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होगा।
 

11. कुंभ (Aquarius): पराक्रम और नई ऊर्जा

तीसरे भाव में मंगल आपको निडर बना देगा। आपके प्रयास अब परिणामों में बदलेंगे।
सावधानी: छोटे भाई-बहनों से विवाद की स्थिति बन सकती है।
लाभ: मार्केटिंग और संचार से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ होगा।
 

12. मीन (Pisces): धन संचय और वाणी दोष

दूसरे भाव में मंगल बैंक बैलेंस तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी भाषा कड़वी कर सकता है।
सावधानी: खान-पान का ध्यान रखें वरना पेट के रोग परेशान करेंगे।
लाभ: भाग्य के सहारे अचानक धन प्राप्ति और शिक्षा में उन्नति।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (11-17 मई 2026): जानें स्वास्थ्य, करियर और प्रेम जीवन की जानकारी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels