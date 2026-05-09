मंगल का मेष राशि में महागोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा असर? पढ़ें राशिफल

Effects of Mars Transit in Aries: 02 अप्रैल से 10 मई तक मंगल मीन में शनि के साथ रहकर देश और दुनिया सहित राशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे लेकिन अब 11 मई 2026 को मंगल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि ही है जहां वे रूचक राजयोग बनाकर सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालेंगे। चलिए जान लेते हैं कि किस राशि का क्या रहेगा राशिफल।

1. मेष (Aries): व्यक्तित्व में निखार और जल्दबाजी मंगल आपकी ही राशि में आ रहा है, जो आपको सुपरचार्ज्ड कर देगा। आत्मविश्वास शिखर पर होगा, लेकिन अति-उत्साह में गलत फैसले लेने से बचें।

सावधानी: वाहन चलाते समय और जीवनसाथी से बात करते समय संयम रखें। लाभ: अटके हुए काम अपनी जिद्द और ऊर्जा से पूरे कर लेंगे।

2. वृषभ (Taurus): खर्चों की अधिकता और साहस मंगल आपके 12वें भाव में होगा, जो बजट बिगाड़ सकता है। बेवजह के खर्च मानसिक तनाव देंगे।

सावधानी: दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, शांत रहें। लाभ: कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत और विरोधियों पर विजय मिलेगी।

3. मिथुन (Gemini): आय के नए स्रोत और सफलता यह गोचर आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित हो सकता है। 11वें भाव का मंगल आपकी आमदनी में बूम लाएगा।

सावधानी: प्रेम संबंधों में बहस से बचें। लाभ: पुरानी उधारी चुकेगी और समाज में रसूख बढ़ेगा।

4. कर्क (Cancer): करियर में ऊंची छलांग मंगल आपके कर्म भाव (10वें) में 'दिग्बली' होकर बैठा है। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।

सावधानी: काम के बोझ से सेहत बिगड़ सकती है; परिवार को भी समय दें। लाभ: पदोन्नति (Promotion) और अधिकारों में वृद्धि के प्रबल योग हैं।

5. सिंह (Leo): भाग्य का साथ और लंबी यात्राएं योगकारक मंगल आपके भाग्य भाव में है। आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी और दूर की यात्राएं सुखद रहेंगी।

सावधानी: पिता की सेहत का ध्यान रखें और अपने विचारों में लचीलापन लाएं। लाभ: संपत्ति खरीदने की योजना सफल होगी।

6. कन्या (Virgo): सेहत और अचानक बदलाव आठवें भाव का मंगल चुनौतियों का संकेत है। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।

सावधानी: वाहन सावधानी से चलाएं और अजनबियों पर भरोसा न करें। लाभ: अचानक कहीं से रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति मिल सकती है।

7. तुला (Libra): रिश्तों में तल्खी और व्यापार में लाभ मंगल आपके सप्तम भाव में है। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, वे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं।

सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें वरना करीबी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लाभ: बिजनेस पार्टनरशिप और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से तगड़ा लाभ होगा।

8. वृश्चिक (Scorpio): शत्रुओं पर प्रहार और तरक्की राशि स्वामी का छठे भाव में होना आपके लिए 'विजय योग' है। आप हर बाधा को पार कर लेंगे।

सावधानी: अत्यधिक थकान और पुरानी चोट उभरने का डर रहेगा। लाभ: नौकरी में प्रमोशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता।

9. धनु (Sagittarius): रचनात्मकता और प्रेम में तनाव पंचम भाव का मंगल बुद्धि को तेज करेगा, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी लाएगा।

सावधानी: लव लाइफ में ईगो को आड़े न आने दें। लाभ: कलात्मक कार्यों से धन लाभ और मान-सम्मान बढ़ेगा।

10. मकर (Capricorn): सुख-सुविधा और घरेलू कलह चौथे भाव का मंगल भौतिक सुख तो देगा, लेकिन घर की शांति छीन सकता है।

सावधानी: माता के स्वास्थ्य और घर के कलह पर ध्यान दें। लाभ: नया मकान या लग्जरी गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होगा।

11. कुंभ (Aquarius): पराक्रम और नई ऊर्जा तीसरे भाव में मंगल आपको निडर बना देगा। आपके प्रयास अब परिणामों में बदलेंगे।

सावधानी: छोटे भाई-बहनों से विवाद की स्थिति बन सकती है। लाभ: मार्केटिंग और संचार से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ होगा।

12. मीन (Pisces): धन संचय और वाणी दोष दूसरे भाव में मंगल बैंक बैलेंस तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी भाषा कड़वी कर सकता है।

सावधानी: खान-पान का ध्यान रखें वरना पेट के रोग परेशान करेंगे। लाभ: भाग्य के सहारे अचानक धन प्राप्ति और शिक्षा में उन्नति।