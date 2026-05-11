मंगल का मेष राशि में प्रवेश: राजनीति से शेयर बाजार तक दिखेगा बड़ा असर, जानें देश-दुनिया पर क्या होगा प्रभाव

11 मई 2026 से मंगल देव अपने घर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहां वे 21 जून तक रहेंगे। ज्योतिष जगत में इसे एक 'विस्फोटक ऊर्जा' के संचार के रूप में देखा जा रहा है। यह गोचर केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि सत्ता की गलियारों से लेकर शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव तक को प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं क्या होंगे इसके बड़े असर।

राजनीति और वैश्विक संघर्ष: बढ़ेगी तपिश दुनिया अब एक आक्रामक दौर की ओर कदम बढ़ा रही है। मंगल के मेष में आते ही सीमाओं पर हलचल तेज हो सकती है और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब कूटनीति से ज्यादा 'शक्ति' की भाषा बोली जाएगी। कई देशों के शीर्ष नेतृत्व में अचानक फेरबदल हो सकते हैं—कुछ नेता कड़े फैसले लेंगे, तो कुछ को अप्रत्याशित रूप से सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। यह समय उन नेताओं के उदय का है जिनकी छवि 'लौह पुरुष' जैसी है।

प्रकृति का प्रचंड रूप: सावधान रहने का समय मंगल अग्नि का कारक है और मेष उसकी अपनी अग्नि राशि। ऐसे में प्रकृति के तेवर कड़े हो सकते हैं। आने वाले समय में भीषण लू, जंगलों में आग और ज्वालामुखी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दुनिया के तापमान में अचानक बड़े बदलाव और तकनीक या हथियारों से जुड़ी दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह समय 'अग्नि और वेग' के संतुलन को चुनौती देगा।

शेयर बाजार: जोखिम और जोश का संगम निवेशकों के लिए यह समय दिल थामकर बैठने वाला है। बाजार में 'रिस्क' लेने की भूख बढ़ेगी, जिससे अस्थिरता और अचानक खरीदारी का माहौल बनेगा। रक्षा (Defence) क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी की उम्मीद है। चूँकि मंगल धातुओं के स्वामी हैं, इसलिए स्टील, लोहा और खनन (Mining) क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स में उछाल देखने को मिल सकता है। कमोडिटी बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं और एयरोस्पेस सेक्टर में नए सरकारी अनुबंधों की झड़ी लग सकती है।

संक्षेप में: यह गोचर साहस, गति और बदलाव का संदेश लेकर आ रहा है। दुनिया अब शांतिपूर्ण ठहराव के बजाय एक साहसिक और उग्र क्रांति की ओर बढ़ रही है।

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