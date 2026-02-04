Biodata Maker

मंगल अपनी उच्च राशि मकर में, इन 5 राशियों के लिए बनेगा अपराजेय योग

WD Feature Desk

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (12:12 IST)
Mars transit in Capricorn: मंगल अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। जब मंगल मकर राशि में होते हैं, तो वे अपनी उच्चतम शक्ति में होते हैं। इस गोचर के कारण मुख्य रूप से इन राशियों को विशेष लाभ होगा। यहां पर मंगल 23 फरवरी तक रहकर मीन राशि में गोचर करके भी अच्छा फल देंगे लेकिन मीन राशि में उनकी शनि के साथ युति भी बनेगी।
 

1. मेष राशि (Aries)

राशि स्वामी: मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके दसवें भाव (कर्म भाव) में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं।
फायदा: करियर में बड़ी सफलता, पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप पुलिस, सेना या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्ण काल के समान है।
ALSO READ: मकर राशि में त्रिग्रही योग से बने रुचक और आदित्य मंगल योग, 4 राशियों की किस्मत चमकाएंगे

2. वृश्चिक राशि (Scorpio)

राशि स्वामी: मंगल आपकी राशि के भी स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में बैठे हैं। आप मेहनत करने में कोई कसर न छोड़ेगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी।
फायदा: आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। खेल जगत या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।
ALSO READ: मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, करियर और धन में उछाल

3. धनु राशि (Sagittarius)

धन भाव: मंगल आपके दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर कर रहे हैं।
फायदा: यह गोचर आर्थिक लाभ के प्रबल योग बना रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आप अटके हुए काम निकलवा पाएंगे।
 

4. मीन राशि (Pisces)

आय भाव: मंगल आपके ग्यारहवें भाव अर्थात लाभ और आय के भाव में भाव में स्थित हैं।
फायदा: यह समय आपकी आय में वृद्धि करने वाला है। निवेश (Investment) से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। बड़े भाइयों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी।
ALSO READ: गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में व्रक्री प्रवेश, 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 18 जून तक निपटा लें काम

5. मकर राशि (Capricorn)

लग्न में मंगल: मंगल आपकी ही राशि यानी आपके लग्न (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं। यहां का मंगल राजयोग निर्मित करता है।
फायदा: यहाँ मंगल 'रुचक नामक महापुरुष राजयोग' बना रहे हैं। आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप नेतृत्व करने की भूमिका में रहेंगे।
 

सावधानी:

मंगल के इस उच्च प्रभाव के कारण क्रोध और जल्दबाजी बढ़ सकती है। लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करें और वाद-विवाद से बचें।

Mahashivaratri 2026: महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या नहीं?

सम्बंधित जानकारी

