Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभ

Mercury transit in Virgo 2025: भद्र योग पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत ही शुभ राजयोग मना गया है। बुध ग्रह के स्वयं की राशि कन्या या मिथुन राशि में केंद्र भाव में रहने भद्र योग का निर्माण होता है। 15 सितंबर 2025 को बुध ग्रह ने कन्या राशि में गोचर करके भद्रयोग का निर्माण किया है। इस योग के चलते 4 राशियों को इसससे धन लाभ होगा। उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा।
1. मिथुन राशि: आपकी कुंडली में यह योग चौथे भाव में बना है। इससे सीधा असर दसवें भाव (कर्म और पेश का भाव) पर पड़ेगा। इसके परिणामाम स्वरूप आप कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे। नौकरीपेशा हैं और खासकर यदि आप मीडिया, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति और अन्य संचार से जुड़े हैं तो आपको अतिरिक्त धनलाभ होगा। कारोबारी हैं तो मुनाफा दोगुना होने की संभावना है। मिथुन राशि के जातक की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। कुल मिलाकर, यह समय बुद्धिमत्ता, सामाजिक सफलता और सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है।
2. कन्या राशि: आपकी कुंडली में यह योग लग्न भाव में बना है जो कि व्यक्तित्व का भाव है। इस कारण यह योग आपके व्यक्तित्व, करियर और साझेदारी के क्षेत्रों में विशेष प्रभाव डालेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो लाभ होगा और यदि व्यापार, खासकर इंपोर्ट-एक्सपोर्ट जैसे कामों में लगे हैं, तो समझो भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा क्योंकि सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
3. धनु राशि: आपकी कुंडली के दसवें भाव यानी कर्म भाव में यह गोचर बना है। यह स्थिति चतुर्थ भाव पर बुध का सीधा प्रभाव डालेगी, जिससे घरेलू यात्रा या स्थान परिवर्तन के संकेत भी मिल सकते हैं। धन संबंधी परेशानी दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन या वेतनवृद्धि के योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो यह समय इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल है। कारोबारी हैं तो धन कमाने के कई अवसार प्राप्त होंगे।
4. मीन राशि: आपकी कुंडली में भद्र योग का निर्माण सातवें भाव में बना है जो इसे बहुत ही शुभ और फलदायी बनाता है। यह जीवनसाथी के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। यह योग व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता दिलाएगा। साझझेदारी के व्यापार के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। नई डील्स से अच्छा मुनाफा होगा और व्यापार विस्तार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा को पदोन्नति मिलने की संभावना है। धन संबंधी नए सोर्स विकसित होंगे।