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मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

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The image features the planets Venus and Jupiter, with the caption:
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 22 May 2026 (13:03 IST) Updated Date: Fri, 22 May 2026 (13:11 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।
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1. मिथुन राशि (Gemini)- चमकेगा भाग्य और बढ़ेगा मान-सम्मान

चूंकि यह युति आपकी ही राशि में हो रही है, इसलिए इसका सबसे अधिक और सीधा लाभ आपको मिलने वाला है।
धन लाभ: अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश से भारी मुनाफ़ा होने के योग हैं।
करियर व व्यापार: नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि की पूरी संभावना है। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
सुख-शांति: मानसिक तनाव दूर होगा और परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
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2. सिंह राशि (Leo) - आय के नए स्रोत और पारिवारिक सुख

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु और शुक्र की यह युति ग्यारहवें (लाभ) भाव में होने जा रही है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए वरदान साबित होगी।
धन लाभ: एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन होगा। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो समय बेहद उत्तम है।
मनोकामना पूर्ति: लंबे समय से रुके हुए काम इस दौरान पूरे हो जाएंगे। भौतिक सुख-साधनों (गाड़ी, मकान) पर खर्च कर सकते हैं।
सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज में आपका कद बढ़ेगा और बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभ देंगे।
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3. तुला राशि (Libra) - भाग्य का साथ और विदेश यात्रा के योग

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। मिथुन राशि में होने वाली यह युति आपके नौवें (भाग्य) भाव में होगी, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा।
 
भाग्य का सहयोग: आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कम मेहनत में भी बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
धन व शांति: आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने से मानसिक शांति मिलेगी।
यात्रा से लाभ: लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जो आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक सिद्ध होंगी।
 
विशेष टिप: इस शुभ अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें, साथ ही शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे ग्रहों की शुभता और अधिक बढ़ जाएगी।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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