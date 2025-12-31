January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हाल

जनवरी 2026 राशिफल: करियर, पैसा, और प्रेम में कौन से बदलाव आएंगे इस महीने

New Year 2026 Monthly Horoscope: नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! जैसा कि हर नए वर्ष की शुरुआत नई उम्मीदों और अवसरों के साथ होती है, जनवरी 2026 का महीना भी हमें कई संभावनाओं और बदलावों के संकेत दे रहा है। इस माह, ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में रोमांचक मोड़ ला सकती है। कामकाजी जीवन, व्यक्तिगत रिश्ते, वित्तीय स्थिति, और स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जानिए, जनवरी 2026 में आपके लिए क्या कुछ खास है, और किस राशि को मिलेगा सुख और समृद्धि, और कौन सी राशि को सावधान रहने की जरूरत है।

आइए हम यहां जानते हैं जनवरी 2026 का मंथली/मासिक राशिफल 12 राशियों के लिए क्या लेकर आया हैं...

1. मेष (Aries) जनवरी 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य उनके पक्ष में रहेगा। इस माह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। करियर में आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, और आप कार्यक्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। सेहत में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करें। इस माह आपकी मेहनत रंग लाएगी, और जो पुराने कार्य लंबित थे, वे अब सफल हो सकते हैं। हालांकि, कुछ व्यक्तिगत संबंधों में असहमति हो सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं रहेगा।

उपाय: इस माह हनुमान जी की पूजा करें और लाल वस्त्र पहनें।

2. वृषभ (Taurus) वृषभ जातकों के लिए नववर्ष के पहले महीने जनवरी में करियर में कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह महीना लाभकारी रहेगा। प्रेम जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। जनवरी 2026 का महीना संतान सुख और परिवार के रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत को प्राथमिकता देनी होगी। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट की समस्या हो सकती है। हल्का व्यायाम और योगा अपनाना फायदेमंद रहेगा।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें और गाय का दूध दान करें।

3. मिथुन (Gemini) मिथुन राशिवालों के लिए नए साल का पहला महीना जनवरी 2026 आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। करियर में आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन में साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन परिवार में कोई पुरानी समस्या या किसी बात से मनमुटाव फिर से उभर सकता है। इस माह आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा, खर्चे अधिक हो सकते हैं। इस महीने सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों को इस समय मानसिक शांति की आवश्यकता होगी। यदि किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे पूरा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।

उपाय: हल्दी का तिलक करें और ताजे फल का दान करें। 4. कर्क (Cancer)

कर्क राशि के लिए जनवरी 2026 में करियर में कुछ नए अवसर आ सकते हैं। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आय में उतार-चढ़ाव हो सकता है। सेहत में किसी पुराने रोग के उभरने का खतरा हो सकता है, ध्यान रखें। जनवरी में कर्क राशि वालों के लिए यह महीना रोमांटिक और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार का होगा। प्रेम जीवन में प्यार और समझदारी बनी रहेगी। फिर भी आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी। नौकरी के मोर्चे पर नयापन और चुनौती मिल सकती है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर पदोन्नति भी इस माह संभव है।

उपाय: पीपल के वृक्ष की पूजा करें और जल अर्पित करें। 5. सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों को जनवरी 2026 में करियर में नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है। आपको प्रमोशन या कार्यस्थल में सम्मान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कोई बड़ा लाभ या हानि नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना मिश्रित रहेगा, छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, परंतु आपके संकल्प से आप इन्हें आसानी से हरा सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको पार्टनर से पूरी सहयोग मिलेगा, लेकिन काम के बोझ के कारण एकसाथ बिताने हेतु कम समय मिल सकता है। इस माह सिंह राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत जीवन में आनंद और सुख की संभावना है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

उपाय: ताजे पानी में गंगाजल डालकर घर में छिड़कें।

6. कन्या (Virgo) कन्या राशि वालों आपको नववर्ष के पहले महीने जनवरी 2026 में आपकी मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। इस महीने आप अपने काम में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। करियर में सफलता प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। इस माह करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जो आगे जाकर अच्छे लाभ देंगे। इस माह कारोबार की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बचत पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है, जिससे आप खुश रहेंगे। सेहत में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, आराम करें। कन्या राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस माह स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

उपाय: भगवान को सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और भोजन का दान करें।

7. तुला (Libra) तुला राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना करियर और प्रेम दोनों के लिहाज से अच्छा रहेगा। ऑफिस में सहयोगी आपकी मदद करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रेम जीवन में सामंजस्य और प्यार रहेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा और कुछ नए निवेश की योजना बन सकती है। पारिवारिक बोलचाल से सेहत में मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम और ध्यान करने से लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में अच्छा रहेगा। कारोबारी अगर आप मेहनत करेंगे, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस समय बाहरी यात्रा का योग बन सकता है।

उपाय: श्वेत वस्त्र पहनें और ताजे फल दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि को जनवरी 2026 में कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। व्यापारियों को भी धनलाभ हो सकता है। जनवरी माह शांति और संतुलन का समय है, लेकिन प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत असहमति हो सकती है, और आप इसे आसानी हल कर लेंगे। नौकरी कर रहे जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन वित्तीय मामलों में सतर्कता रखें। सेहत में छोटे-मोटे रोग हो सकते हैं, खानपान का ध्यान रखें। यह महीना आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व दें। वृश्चिक राशि के जातकों को सलाह दी जाती हैं कि इस माह परिवार के बुजुर्गों के सेहत के प्रति सावधान रहें।

उपाय: शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 9. धनु (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों का करियर जनवरी 2026 में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। इस माह आपके लिए अवसरों का एक नया द्वार खुल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने के योग हैं। कामकाजी जीवन में सफलता और समृद्धि मिल सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर से सहयोग मिलेगा और आप दोनों के बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे। व्यापारी वर्ग की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपको बजट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत ठीक रहेगी, बस थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। यह समय परिवार के साथ बिताना महत्वपूर्ण रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नमक का दान करें। 10. मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों नववर्ष 2026 के पहले माह जनवरी में आपके लिए करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। आपका परिश्रम रंग लाएगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को जनवरी में कामकाजी जीवन में पदोन्नति के संकेत और वेतनवृद्धि में बढ़ोतरी मिलेगी। मकर राशि के लोगों की कारोबार में आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, बड़े निवेश इस माह भी करेंगे। प्रेम जीवन में आपसी सामंजस्य रहेगा। सेहत में किसी पुराने रोग के उभरने की संभावना हो सकती है, इसलिए नियमित चेकअप करवाएं। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन में इस समय कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन आपको अपनी समझदारी से बिगड़ती स्थिति को संभालना और सुलझाना होगा।

उपाय: काले तिल का दान करें और ताजे फल का सेवन करें। 11. कुम्भ (Aquarius)

कुम्भ राशि के जातकों को जनवरी 2026 में करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। कारोबारियों के लिए यह महीना कुछ नई चुनौतियों और अवसरों से भरा होगा। वित्तीय स्थिति इस माह सामान्य से अच्छी बनी रहेगी, लेकिन आपको खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके या घर के बुजुर्गों के सेहत में सामान्य उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आप इससे निपटने में सक्षम रहेंगे। इस माह आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आएंगे, जो अधिक लाभकारी नहीं होंगे।

उपाय: तांबे के बर्तन में जल भरकर घर में रखें। 12. मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 में करियर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों से उन्हें दूर कर लेंगे। प्रेम जीवन में थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आप इसे आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे। व्यापारी वर्ग में वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें। सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, विशेषकर मौसम के बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। इस माह आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा।

उपाय: जल में लौंग डालकर घर में छिड़कें। अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।