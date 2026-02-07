Biodata Maker

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (12:36 IST)
Neptune Transit in Pisces: भारतीय ज्योतिष में वरुण, अरुण और यम ग्रह को मान्यता नहीं दी गई है परंतु पाश्चात्य ज्योतिष में इन्हें मान्यता मिली हुई है। 19 फरवरी 2023 रविवार को वरुण ग्रह ने मीन राशि में प्रवेश किया था। वरुण ग्रह एक राशि में करीब 14 से 15 साल तक रहते हैं। ऐसे में एक पूरा राशि चक्र पूर्ण करने में करीब 168 से 180 साल लगते हैं। कई बार वक्री और मार्गी होकर यह 165 वर्ष में ही चक्र पूर्ण कर लेता है। मीन में 3 साल तो गुजर चुके हैं और अब 11 से 12 साल बचे हैं। वरुण के मीन राशि में होने से निम्नलिखित राशियों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं।
 

1. मेष राशि (Aries):

कुछ अन्य सोर्स के अनुसार वरुण का गोचर मीन से मेष में होकर पुन: मीन में होने वाला है। यह ग्रह आपके 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है।
फायदा: इसके चलते आपके भीतर दिव्य ज्ञान या रहस्यमयी ज्ञान को जानने की उत्कंठा बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
 

2. कर्क राशि (Cancer)

वरुण आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य और धर्म) में होगा।
फायदा: लंबी दूरी की यात्राएं सुखद रहेंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं से मानसिक शांति मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे होंगे।
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वरुण आपकी राशि से पंचम भाव (विद्या, प्रेम और संतान) में गोचर करेगा।
फायदा: रचनात्मक कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और जो लोग गुप्त विद्याओं (Astrology, Occult) को सीख रहे हैं, उन्हें गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। शेयर बाजार में 'गट फीलिंग' काम आएगी।
 

4. मीन राशि (Pisces)

चूंकि वरुण आपकी ही राशि में है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव आप पर पड़ेगा।
फायदा: आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition) बहुत तीव्र हो जाएगी। यदि आप कला, संगीत, लेखन या आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, तो आप सफलता के नए शिखर छुएंगे। समाज में आपकी छवि एक 'दूरदर्शी' (Visionary) की बनेगी।
सावधानी: हकीकत से दूर ख्याली दुनिया में न खोएं।
 

5. वृषभ और मकर राशि (Taurus & Capricorn)

इन दोनों राशियों के लिए वरुण का गोचर अनुकूल रहेगा:
वृषभ: आय के नए और आधुनिक स्रोत खुल सकते हैं। सामाजिक दायरे में बड़े और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी।
मकर: छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और आपकी संवाद शैली में एक तरह का सम्मोहन (Charisma) पैदा होगा।
 

वरुण के मीन राशि में होने का वैश्विक प्रभाव

वरुण जब अपनी ही राशि मीन में होता है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक "आध्यात्मिक पुनर्जागरण" का काल होता है:
चिकित्सा: समुद्री औषधियों और मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) के क्षेत्र में बड़ी खोजें हो सकती हैं।
कला: सिनेमा और फोटोग्राफी में तकनीक और कल्पना का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है।
 

एक विशेष सलाह

वरुण ग्रह जितना लाभ देता है, उतना ही 'भ्रम' (Delusion) भी पैदा करता है। इसलिए इन राशियों के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे लाभ के चक्कर में पड़कर किसी भी प्रकार के नशे या गलत संगत से दूर रहें, वरना यह ग्रह मानसिक अशांति भी दे सकता है।

