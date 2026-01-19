मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

Astrology: शनि के स्वामित्व वाली इस राशि मकर में 19 जनवरी 2026 को पांच ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र जमावड़ा लगा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है। चूंकि चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए यह योग पूर्ण हो रहा है। यह स्थिति मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकती है।

पांच ग्रहों की युति के साथ अन्य ग्रहों की स्थिति: शनि: शनि देव अपनी स्वराशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वे आज धैर्य और अनुशासन का संदेश दे रहे हैं।

गुरु (बृहस्पति): गुरु इस समय मिथुन राशि में विराजमान हैं, जो ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मकता ला रहे हैं।

राहु-केतु: राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। 1. वृषभ राशि (Taurus): यह योग आपके भाग्य स्थान (नवम भाव) में बन रहा है। शुक्र (आपके राशि स्वामी) की इस योग में मौजूदगी आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' ला रही है। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। निवेश (Investment) के लिए शानदार समय है।

2. कर्क राशि (Cancer): यह युति आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में हो रही है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं इस योग का हिस्सा हैं। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो लोग पब्लिक डीलिंग या राजनीति में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ बहस से बचें।

3. सिंह राशि (Leo): यह युति आपके छठे भाव में बन रही है। रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। लव लाइफ में समय अच्‍छा रहेगा। निवेश से अपार लाभ की संभावना है। कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। किसी नई जगह पर ट्रैवल का प्लान बनेगा। पिता की ओर से आपको अपेक्षित समर्थन मिलता रहेगा। परिवार जीवन खुश रहेगा। छात्र वर्ग के लिए समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है।

4. तुला राशि (Libra): यह योग आपके चौथे भाव (सुख, माता और वाहन) में बन रहा है। शुक्र की उपस्थिति इस भाव को बहुत बली बना रही है। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। घर के रिनोवेशन पर खर्च हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और काम का बोझ कम महसूस होगा। भौतिक सुख-साधनों पर खर्च करेंगे, लेकिन यह निवेश की तरह काम करेगा।

5. मकर राशि (Capricorn): चूँकि यह योग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। मंगल आपको ऊर्जा देगा, तो शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। मंगल के प्रभाव से स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या अहंकार आ सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें।

पंचग्रही योग के शुभ फल बढ़ाने के उपाय: मकर और तुला: आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करें।

वृषभ और कर्क: भगवान शिव का अभिषेक करें (दूध और जल से), क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों शिव जी की उपासना से प्रसन्न होते हैं।