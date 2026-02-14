Biodata Maker

फाल्गुन अमावस्या: पितरों के आशीर्वाद से बदल सकता है आपका भाग्य, जानिए सही विधि

WD Feature Desk

, शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (17:08 IST)
Falgun Amavasya 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि पितरों की कृपा पाने और जीवन से बाधाओं को दूर करने का एक सुनहरा अवसर है। इस पावन दिन पर किए गए छोटे-छोटे प्रयास आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। इस वर्ष फाल्गुन अमावस्या पर श्रद्धा और विज्ञान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
 

पितृ दोष से मुक्ति का महापर्व

फाल्गुन अमावस्या का महत्व अध्यात्म में बहुत गहरा है। यह दिन विशेष रूप से उन पूर्वजों को समर्पित है, जो अदृश्य रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके जीवन में उन्नति रुकी हुई है या घर में कलह रहती है, तो इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की प्रसन्नता से ही घर में खुशहाली और वंश की वृद्धि होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है।
 

दान की महिमा: क्या अर्पण करें?

इस दिन दिया गया दान सीधे पितरों को प्राप्त होता है और आपके संचित कर्मों को सुधारता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सामग्रियों का दान कर सकते हैं:
अन्न और वस्त्र: भूखों को भोजन और निर्धनों को कपड़े देना सबसे बड़ा पुण्य है।
तिल और तेल: शनि दोष और पितृ दोष की शांति के लिए इनका दान उत्तम है।
कंबल और पलंग: सर्दियों के अंत का समय होने के कारण गरम कपड़ों का दान विशेष फलदायी माना जाता है।
 

इन गलतियों से बचें (क्या न करें?)

अमावस्या की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इस दिन संयम बरतना अनिवार्य है:
सात्विकता अपनाएं: भूलकर भी तामसिक भोजन (मांस-मदिरा) का सेवन न करें।
व्यसनों से दूरी: किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, अन्यथा मानसिक अशांति बढ़ सकती है।
अहिंसा का मार्ग: किसी भी जीव या पशु-पक्षी को कष्ट न पहुंचाएं, बल्कि उन्हें भोजन दें।
 

सौभाग्य जगाने वाले 5 अचूक उपाय

पितृ तर्पण: हाथ में जल और काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को याद करें, इससे उन्हें तृप्ति मिलती है।
पीपल की सेवा: अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। माना जाता है कि इसमें देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है।
हनुमान साधना: जीवन के संकटों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंगबली की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
कालसर्प दोष निवारण: जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष है, उनके लिए इस दिन चांदी के नाग-नागिन का पूजन या विशिष्ट शांति पाठ कराना बेहद शुभ होता है।
गरीब सेवा: किसी जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता की वस्तु भेंट करें, यह दान आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है।
 
विशेष नोट: चूँकि इस वर्ष ग्रहों की स्थिति (चतुर्ग्रही योग) विशेष बनी हुई है, इसलिए फाल्गुन अमावस्या पर किया गया दान और पूजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक फलदायी सिद्ध होगा।

