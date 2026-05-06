163 दिन तक कुंभ राशि में वक्री प्लूटो: 5 राशियों को लाभ, 4 के लिए आत्ममंथन का दौर

Pluto in Aquarius: ज्योतिष शास्त्र में प्लूटो (यम) को 'परिवर्तन और पुनर्जन्म' का ग्रह माना जाता है। कुंभ राशि में प्लूटो का 163 दिनों तक वक्री (Retrograde) होना एक बड़ी खगोलीय घटना है, जो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर गहरे बदलाव लाएगी। यहाँ आपके लिए इस गोचर का संक्षिप्त और प्रभावी विश्लेषण दिया गया है।

प्रमुख प्रभाव: 5 भाग्यशाली राशियां इन राशियों के लिए यह समय पुरानी समस्याओं के अंत और नई उपलब्धियों का होगा:

मेष (Aries): आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। मिथुन (Gemini): बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और करियर में बड़े अवसर प्राप्त होंगे।

सिंह (Leo): साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला (Libra): रचनात्मक कार्यों में यश मिलेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

धनु (Sagittarius): साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी।

आत्म-मंथन का समय: 4 राशियां इन राशियों को बाहरी सफलता के बजाय अपने भीतर झांकने और सुधार करने की आवश्यकता होगी:

वृषभ (Taurus): करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

वृश्चिक (Scorpio): पुराने दबे हुए भावनात्मक मुद्दे सतह पर आ सकते हैं। क्षमा करना और आगे बढ़ना सीखना होगा।

कुंभ (Aquarius): प्लूटो इसी राशि में वक्री है, अतः व्यक्तित्व और स्वभाव में बड़े बदलाव महसूस होंगे। अपनी आदतों का विश्लेषण करें।

मीन (Pisces): मानसिक शांति के लिए एकांत और ध्यान की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्चों और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

निष्कर्ष और उपाय वक्री प्लूटो हमें यह सिखाता है कि जो हमारे काम का नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है।

विशेष सुझाव: इस अवधि में "ॐ नमः शिवाय" का जाप और असहाय लोगों की मदद करना सभी राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा।