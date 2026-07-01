राहु-मंगल का अंगारक योग: धनिष्ठा नक्षत्र में 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 3 रहें सावधान, जानें 5 उपाय

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि और नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। हाल ही में 30 जून 2026 को मायावी ग्रह राहु ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव के पास है, इसलिए मंगल के नक्षत्र में राहु का यह गोचर एक अत्यंत प्रभावशाली और अप्रत्यक्ष अंगारक योग का निर्माण कर रहा है।

ज्योतिष में राहु और मंगल के इस संयोग को 'विस्फोटक', 'अंगारक' और अत्यधिक 'ऊर्जावान' माना जाता है। इस योग का प्रभाव देश-दुनिया के साथ-साथ सभी राशियों पर पड़ेगा, जिसमें 4 राशियों को जबरदस्त लाभ और 3 राशियों को भारी नुकसान होने की आशंका है।

4 राशियां जिन्हें मिलेगा बंपर लाभ इस ऊर्जावान योग के प्रभाव से निम्नलिखित चार राशियों के लिए तरक्की और धन लाभ के मार्ग खुलेंगे:

मेष राशि (Aries): आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। कोई बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini): आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नए स्टार्टअप या बिजनेस में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

सिंह राशि (Leo): पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है।

धनु राशि (Sagittarius): विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।

3 राशियां जिन्हें रहना होगा बेहद सावधान अंगारक योग की प्रकृति उग्र होती है, जिसके कारण इन तीन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है:

वृषभ राशि (Taurus): वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कार्यस्थल या परिवार में विवाद हो सकता है। धन हानि के योग हैं, इसलिए निवेश करने से बचें।

कर्क राशि (Cancer): मानसिक तनाव और अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है।

वृश्चिक राशि (Scorpio): चूंकि इस राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, इसलिए राहु का यह प्रभाव आपके स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और आक्रामकता ला सकता है। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं।

अंगारक योग के अशुभ प्रभाव से बचने के 5 अचूक उपाय यदि आपकी राशि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या आप इस अवधि में मानसिक अशांति महसूस कर रहे हैं, तो ये 5 उपाय आपको राहत दे सकते हैं:

हनुमान चालीसा का नियमित पाठ: मंगल के कुप्रभाव को शांत करने के लिए प्रतिदिन या हर मंगलवार-शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें: राहु की शांति के लिए सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। क्रोध पर नियंत्रण और मौन: अंगारक योग व्यक्ति को उग्र बनाता है। वाद-विवाद से बचने के लिए जितना हो सके शांत रहें और सोच-समझकर बोलें। पक्षियों को सात अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं: रोज सुबह पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाने से राहु के दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। लाल वस्तुओं का दान: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे के बर्तनों का दान करें।