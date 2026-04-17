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मीन राशि में शनि, मंगल और बुध की युति, किन राशियों को होगा नुकसान?

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In the picture, people are observing Saturn, Mars, and Mercury through a telescope.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (16:06 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (16:16 IST)
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मीन राशि में शनि, मंगल और बुध की युति एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल ज्योतिषीय घटना है। मीन राशि जल तत्व की है और यहाँ 'अग्नि' (मंगल) और 'वायु' (बुद-शनि) का मेल उथल-पुथल मचा सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस युति से मुख्य रूप से 5 राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
 

1. मीन (Pisces)

चूंकि यह युति आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में हो रही है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा।
नुकसान: मानसिक तनाव, भ्रम (Confusion) और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शनि और मंगल की मौजूदगी आपको क्रोधित या चिड़चिड़ा बना सकती है।
सावधानी: जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें और वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें।
 

2. कन्या (Virgo)

यह युति आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में हो रही है।
नुकसान: जीवनसाथी के साथ विवाद या व्यापारिक पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। बुध के पीड़ित होने से संवाद (Communication) में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।
सावधानी: कड़वी बातें बोलने से बचें और लीगल पेपर्स पर हस्ताक्षर करने से पहले दो बार पढ़ें।
 

3. धनु (Sagittarius)

यह युति आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और वाहन) में हो रही है।
नुकसान: पारिवारिक कलह और घर में अशांति का वातावरण बन सकता है। संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
सावधानी: घरेलू मामलों में धैर्य रखें और घर की मरम्मत या वाहन पर अचानक खर्च के लिए तैयार रहें।
 

4. सिंह (Leo)

यह युति आपके अष्टम भाव (आयु, गुप्त रोग और आकस्मिक हानि) में हो रही है।
नुकसान: दुर्घटना का भय और गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। धन की अचानक हानि के योग बन सकते हैं।
सावधानी: जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और किसी अजनबी पर भरोसा न करें।
 

5. मिथुन (Gemini)

यह युति आपके दशम भाव (करियर और पिता) में हो रही है।
नुकसान: कार्यक्षेत्र में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। नौकरी बदलने का फैसला गलत साबित हो सकता है।
सावधानी: ऑफिस में अपनी बातें स्पष्ट रखें और काम के प्रति लापरवाही न बरतें।
 

बचाव के लिए ज्योतिषीय उपाय (Remedies):

हनुमान चालीसा का पाठ: मंगल और शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन या हर मंगलवार/शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ें।
बुध के लिए दान: हरे मूंग की दाल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं।
शनि मंत्र: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें।
विशेष नोट: यह राशिफल गोचर पर आधारित है। सटीक जानकारी के लिए अपनी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और महादशा का विश्लेषण कराना आवश्यक है।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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