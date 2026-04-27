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शनि, बृहस्पति, राहु और केतु के कारण 5 राशियों के लिए रहेगा राजयोग

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The image features the planets Saturn, Jupiter, Rahu, and Ketu, along with deities and the zodiac circle; the caption reads:
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:09 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:33 IST)
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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वर्ष 2026 और 2027 में शनि, बृहस्पति (गुरु), राहु और केतु की स्थिति कुछ विशेष राशियों के लिए राजयोग के समान फल देने वाली होगी। आपके द्वारा दिए गए विवरण को यहाँ स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है।
 

ग्रहों की स्थिति का मुख्य आधार

शनि: 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे।
बृहस्पति (गुरु): 18 मई 2025 से मिथुन में, 2 जून 2026 से कर्क में और 30 अक्टूबर 2026 से सिंह राशि में गोचर करेंगे।
राहु-केतु: अक्टूबर तक राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे।
राशियों के लिए: तीनों का गोचर निम्नलिखित राशियों के लिए शुभ माना जाएगा।
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इन 5 राशियों के लिए बनेगा राजयोग

1. मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति का है।
ग्रह स्थिति: शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं, जिससे साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रभावी है। मेष में जाने के बाद भी यह लाभ देंगे। गुरु वर्ष के पूर्वार्ध में तीसरे और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, अगले वर्ष पंचम भाव में रहेंगे जो सकारात्मकता लाएंगे।
विशेष लाभ: 11वें भाव (आय भाव) में राहु का गोचर आपकी इनकम में भारी बढ़ोतरी कराएगा।
सावधानी: 5वें भाव में केतु होने के कारण प्रेम संबंधों और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है।
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2. कर्क राशि

इस राशि के लिए 2026 "स्वर्ण काल" साबित हो सकता है।
भाग्य का साथ: शनि पूरे वर्ष भाग्य भाव (9वें) में रहकर आपकी कड़ी मेहनत का फल देंगे। मेष राशि में 10वें भाव में जाने के बाद यह और प्रबल होकर कर्मक्षे‍त्र में लाभ देंगे। 
गुरु का वरदान: 2 जून को गुरु का कर्क राशि (लग्न) में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। व्यापार में मुनाफा दोगुना होने और नौकरी में अप्रत्याशित उन्नति के योग हैं।
पारिवारिक सुख: दांपत्य जीवन की परेशानियां खत्म होंगी, संतान सुख मिलेगा और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है।
 

3. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय और करियर में उछाल का समय है।
शत्रु विजय: शनि छठे भाव में रहकर विरोधियों को शांत रखेंगे और पुराने रोगों से मुक्ति दिलाएंगे।
बृहस्पति का प्रभाव: गुरु का गोचर तीन चरणों में आपके भाग्य और करियर को मजबूत करेगा। जून से अक्टूबर के बीच करियर की हर मनोकामना पूरी होगी।
आर्थिक स्थिति: अक्टूबर के बाद 11वें भाव में गुरु का गोचर धन लाभ के नए स्रोत खोलेगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना इस समय अत्यंत शुभ रहेगा।
 

4. मकर राशि

साहस और रिश्तों में सुधार के लिए यह वर्ष विशेष है।
पराक्रम में वृद्धि: शनि तीसरे भाव में रहकर आपके साहस को बढ़ाएंगे, जिससे देरी से ही सही लेकिन सफलता सुनिश्चित होगी।
सुधार का समय: जून के बाद सप्तम भाव में गुरु का गोचर साझेदारी के व्यापार और वैवाहिक जीवन में बड़ा सुधार लाएगा।
धन लाभ: आय के एक से अधिक स्रोत (Multiple sources) बनेंगे और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
 

5. मीन राशि

मीन राशि के लिए गुरु का गोचर हर प्रकार की सुख-सुविधाओं में विस्तार करेगा।
व्यक्तित्व और स्वास्थ्य: शनि लग्न में स्थित हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से आपकी सेहत और व्यक्तित्व में निखार आएगा।
विदेशी अवसर: 12वें भाव का राहु आपको विदेश यात्रा या विदेशी जमीन से लाभ के अवसर दिला सकता है।
कर्ज मुक्ति: छठे भाव का केतु आपको शत्रुओं पर विजयी बनाएगा और पुराने कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा।
संपत्ति लाभ: गुरु चतुर्थ और पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे चल-अचल संपत्ति में लाभ, बेहतर शिक्षा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी।
 

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