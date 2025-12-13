Shani Gochar 2026: शनि की मार्गी चाल से 5 राशियों को मिलेगा वर्ष 2026 में सरप्राइज

Shani Margi 2026: 28 नवंबर 2026 से ही शनिदेव मीन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि की मार्गी चाल से कई लोगों की हालत में सुधार होगा और कुछ जातकों को संभलकर रहना होगा। हालांकि 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें यदि कर्म अच्छे हुए तो शनि महाराज सरक्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। आओ जानते हैं कि क्या है वो सरप्राइज गिफ्‍ट।

1. वृषभ राशि: ग्यारहवाँ में शनि का गोचर। बहुत शुभ। पुराने लक्ष्य/सपने पूरे होंगे। पदोन्नति, विदेश से जुड़ाव, नए अवसर। व्यापार में मुनाफा और सहयोग। उत्तम। आय में वृद्धि और धन संचय में सफलता।

2. कन्या राशि: सातवाँ भाव में शनि का गोचर। सामाजिक लोकप्रियता, दोस्तों से सहयोग। विरासत/ऋण से लाभ। शुभ। नई/मनपसंद नौकरी, अच्छा प्रदर्शन। व्यापार में नए ऑर्डर और मुनाफा। स्थिरता। नियमित आय, दोस्तों से आर्थिक मदद संभव।

3. तुला राशि: छठा भाव में शनि का गोचर। संतान की चिंता, परिवार की सुख-सुविधा पर फोकस। जिम्मेदारी में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में लगन बढ़ेगी। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी से बेहतर प्रदर्शन। मेहनत का फल। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने से खर्चों में भी वृद्धि।

4. मकर राशि: तीसरा भाव में शनि का गोचर। शुभ। आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि। यात्राओं में व्यस्तता। वरिष्ठों और सहकर्मियों से सराहना। ऑनलाइन/आउटसोर्सिंग के काम में अधिक लाभ। लाभदायक। आय में नियमित वृद्धि और बचत में सफलता।

5. कुंभ राशि: दूसरा भाव में शनि का गोचर। धन संचय करने की क्षमता बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आपकी वाणी में गंभीरता और प्रभाव आएगा, जिससे पेशेवर और निजी जीवन में आपके संबंधों में सुधार होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। वेतन वृद्धि और अच्छे व्यावसायिक सौदों के योग बनेंगे।