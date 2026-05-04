रेवती नक्षत्र में शनि का असर: 9 अक्टूबर 2026 तक 4 राशियों के लिए शानदार समय

<img style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" class="imgCont" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/hi/img/article/2026-05/04/full/1777868989-1073.jpg" align="center" title="shani revati nakshatra gochar 2026" width="1200" height="800" alt="The image features Lord Shani, a golden urn, gold, the Zodiac cycle and the planet Saturn in the background, and the caption: " shani's="" major="" shift:="" entry="" into="" revati="" nakshatra.""="">

शनि ग्रह 17 मई 2026 रविवार को दोपहर 03:49 बजे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा जहां वे 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इस दौरान शनि की इस बड़े गोचर के चलते 4 राशियों को बड़ा फायदा होने वाला है। नौकरी और व्यापार में उनके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चलिए जान लेते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

1. वृषभ राशि (Taurus) शनि का यह गोचर आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित हो सकता है। 11वें भाव में गोचर होगा।

फायदा: अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। करियर: व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के प्रबल योग हैं।

2. मिथुन राशि (Gemini) बुध की राशि होने के कारण शनि आप पर मेहरबान रहेंगे। फायदा: 10वें भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो वह इस दौरान पूरा हो सकता है। घर को लेकर भी यह गोचर अच्छा है।

सफलता: लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। घर परिवर्तन के योग हैं। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में उन्नति होगी।

3. कन्या राशि (Virgo) शनि का गोचर सातवें घर से होगा। यह गोचर वैसे तो अच्‍छा है लेकिन रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है।

फायदा: व्यापार में फायदा होगा और नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होगा। सफलता: अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से दूर रहेंगे तो नौकरी और व्यापार में लाभ होगा।

4. तुला राशि (Libra) शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए रेवती नक्षत्र में उनका प्रवेश आपके लिए शुभ है।