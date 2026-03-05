30 साल बाद मीन राशि में शनि-शुक्र की युति, इन 5 राशियों के लिए शुरू होगा जबरदस्त भाग्ययोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मीन राशि में शनि (Shani) और शुक्र (Shukra) की युति एक दिलचस्प स्थिति पैदा करती है। शनि अनुशासन, कर्म और वैराग्य के कारक हैं, जबकि शुक्र प्रेम, विलासिता और कला के। चूंकि मीन एक जल तत्व की राशि है और शुक्र यहां उच्च (Exalted) होते हैं, इसलिए यह युति कुछ के लिए आध्यात्मिक सुख तो कुछ के लिए भौतिक चुनौतियों का कारण बनती है। यहाँ उन राशियों का विवरण है जिन पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा।

1. वृषभ (Taurus): गोल्डन पीरियड की शुरुआत वृषभ वालों के लिए यह वक्त किसी "जैकपॉट" से कम नहीं है। शुक्र आपके स्वामी हैं, इसलिए आप इस समय 'मैग्नेटिक' महसूस करेंगे।

मनी टॉक: आय के नए पाइपलाइन खुलेंगे और पुराना फंसा हुआ पैसा जेब में वापस आएगा। निवेश के लिए हरी झंडी है, बस भावनाओं में बहकर नहीं, दिमाग से फैसला लें।

करियर ग्राफ: ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का लेटर आपके डेस्क पर आ सकता है।

गुड न्यूज: जमीन-जायदाद के पुराने मसले आपके पक्ष में सुलझते दिख रहे हैं। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

2. मिथुन (Gemini): तरक्की की नई उड़ान आपके लिए यह समय "क्लीयरेंस सेल" जैसा है- पुरानी बाधाएं खत्म होंगी और नए रास्ते खुलेंगे।

प्रोफेशनल वाइब्स: अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इंटरव्यू कॉल के लिए तैयार रहें। बॉस और सीनियर आपकी बातों को अहमियत देंगे।

सोशल कनेक्शन: पुराने दोस्तों से मुलाकात सिर्फ यादें ताजा नहीं करेगी, बल्कि बिजनेस या करियर में कोई बड़ा मौका भी दे सकती है।

माइंडसेट: आप मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मैच्योर और फोकस्ड महसूस करेंगे। विदेश से जुड़ी योजनाओं में गति आएगी।

3. तुला (Libra): भाग्य का फुल सपोर्ट शनि और शुक्र की यह युति आपके लिए "स्मूथ सेलिंग" का संकेत है। भाग्य आपके साथ खड़ा है।

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में अब बचपना नहीं, बल्कि गंभीरता आएगी। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और मजबूत होगी।

बिजनेस: पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त मुनाफा दिख रहा है। अगर बिजनेस विस्तार की प्लानिंग है, तो उसे अभी एग्जीक्यूट करें।

पीस ऑफ माइंड: सेहत में सुधार होगा और आध्यात्मिक झुकाव आपको मानसिक शांति देगा। अदालती चक्करों से राहत मिल सकती है।

4. वृश्चिक (Scorpio): इच्छाओं की पूर्ति का समय आपके लिए यह "चेकलिस्ट" पूरी करने का समय है। जो सोचा था, वह अब हकीकत में बदलने वाला है।

ग्रोथ: सैलरी बढ़नी हो या नया पद मिलना हो, रास्ते साफ हैं। रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से रफ्तार पकड़ेंगे।

पर्सनल लाइफ: वैवाहिक जीवन में पुराने कांटे निकलेंगे और सामंजस्य बढ़ेगा। तनाव की जगह अब आत्मविश्वास लेगा।

सफलता का मंत्र: किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज न करें, वही आपकी बड़ी जीत की चाबी बनेगी।

5. कुंभ (Aquarius): कॉन्फिडेंस और कैश का मेल आपकी राशि के स्वामी शनि खुद इस युति का हिस्सा हैं, जो आपको एक अलग ही पावर दे रहे हैं।

धन का फ्लो: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। पैसा आएगा तो सही, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण उसे बचाना एक चुनौती होगी- खर्चों पर लगाम कसें।

इम्पैक्ट: आपकी वाणी में एक खास वजन और मिठास होगी। आप अपनी बातों से बिगड़े हुए काम बना लेंगे। आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा।