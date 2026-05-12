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शुक्र का मिथुन राशि में गोचर: 2 राशियों पर बढ़ेगा खर्च का दबाव, धन हानि से बचने के लिए रहें सतर्क

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In the image: Lord Shukra, with the planet Venus and the Zodiac in the background; the caption reads, 'Venus's Transit into Gemini'.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (11:55 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (12:10 IST)
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Venus Transit in Gemini: ज्योतिष शास्त्र में 'असुर गुरु' और सुख-सुविधाओं के प्रदाता माने जाने वाले शुक्र देव 14 मई 2026 को अपनी ही राशि वृषभ से निकलकर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का यह राशि परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत संबंधों पर असर डालेगा, बल्कि हमारे संचार कौशल और कलात्मक दृष्टिकोण में भी ताजगी लाएगा। मिथुन राशि में शुक्र का आगमन वायु तत्व और सौम्यता का मेल है, जो रचनात्मक कार्यों के लिए बेहतरीन है। हालांकि, जहां यह कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगा, वहीं कर्क और मकर राशि के जातकों को अपने बजट और सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी।
 

इन 2 राशियों को रहना होगा संभलकर

शुक्र का यह गोचर विशेष रूप से निम्नलिखित दो राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, जहां उन्हें संभलकर चलने की आवश्यकता है:
 

1. कर्क राशि (Cancer): खर्चों में भारी उछाल

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा। ज्योतिष में यह भाव व्यय (खर्च), हानि और विदेश यात्रा का कारक माना जाता है।
आर्थिक स्थिति: विलासिता और सुख-सुविधा की वस्तुओं पर अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। आप घर के रेनोवेशन, डेकोरेशन या महंगे गैजेट्स पर पैसा लगा सकते हैं। बजट बिगड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए निवेश सोच-समझकर करें।
सकारात्मक पक्ष: जो लोग विदेशी व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, उन्हें लाभ होगा। आय के नए स्रोत भी बनेंगे जो खर्चों को संतुलित करने में मदद करेंगे।
रिश्ते: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ किसी लंबी यात्रा या वैकेशन की योजना बन सकती है।
 

2. मकर राशि (Capricorn): स्वास्थ्य और गुप्त शत्रुओं से सावधानी

मकर राशि के लिए शुक्र योगकारक ग्रह होते हैं, लेकिन इस बार इनका गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान माना जाता है।
स्वास्थ्य: खान-पान की लापरवाही से पेट या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 'वर्कहोलिक' होने के बजाय अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें।
करियर: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय प्रगतिशील है। ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें।
विद्यार्थी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह गोचर वरदान साबित हो सकता है। एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम सकारात्मक रहेंगे।
 

अन्य प्रमुख राशियों पर एक नजर

मेष: भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी।
वृषभ: धन लाभ के योग हैं, वाणी में मधुरता से अटके हुए काम पूरे होंगे।
मिथुन: शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आपके आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए सुनहरा समय।
सिंह: आय में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा।
 

ज्योतिषीय उपाय

  • यदि शुक्र का यह गोचर आपकी राशि के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, तो ये उपाय लाभकारी हो सकते हैं:
  • शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (चावल, दूध, चीनी) का दान करें।
  • प्रतिदिन 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें।
  • अपने आसपास साफ-सफाई रखें और सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।
विशेष नोट: यह गोचर संचार और रचनात्मकता के नए द्वार खोलेगा, बस अपनी जेब और सेहत पर नजर रखना न भूलें।

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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