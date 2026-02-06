Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

शुक्र के कुंभ राशि में गोचर से राशियों पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, जबकि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को खर्च बढ़ने, काम का दबाव रहने और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी। कर्क राशि के जातकों में आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर कुछ राशियों के लिए तरक्की का संकेत देगा तो कुछ के लिए सतर्क रहने की सलाह देगा।

1. मेष राशि शुक्र गोचर से धन और करियर में सुधार के योग हैं। नौकरी और बिज़नेस में लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। हालांकि पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। सेहत अच्छी रहेगी।

2. वृषभ राशि काम में गलती की आशंका है, इसलिए सावधानी जरूरी है। बिज़नेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में दूरी और पेट व आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

3. मिथुन राशि भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। करियर में दबाव रहेगा और खर्च बढ़ेंगे। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। पैरों में दर्द की शिकायत संभव है।

4. कर्क राशि आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। करियर और निवेश से लाभ मिल सकता है। धन बचाने में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन इम्युनिटी कमजोर रह सकती है।

5. सिंह राशि नौकरी और बिज़नेस में नए अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी और पारिवारिक सुख मिलेगा। प्रेम जीवन मजबूत रहेगा और सेहत अच्छी रहेगी।

6. कन्या राशि खर्च बढ़ेंगे और करियर में मौके हाथ से निकल सकते हैं। बिज़नेस में बड़ा लाभ मुश्किल है। रिश्तों में तनाव रहेगा और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।

7. तुला राशि काम का दबाव बढ़ेगा। व्यापार में औसत लाभ, लेकिन खर्च भी ज्यादा रहेगा। रिश्तों में दूरी और शुगर से जुड़ी समस्या हो सकती है।

8. वृश्चिक राशि परिवार में तनाव बढ़ सकता है। करियर में असंतोष रहेगा। धन आएगा लेकिन बचत मुश्किल होगी। दांपत्य जीवन में बहस और जीवनसाथी की सेहत पर खर्च संभव है।

9. धनु राशि आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। नौकरी बदलने से फायदा मिल सकता है। व्यापार में उम्मीद से कम लाभ रहेगा। रिश्तों में विवाद और पैरों में दर्द संभव है।

10. मकर राशि करियर में प्रमोशन और मान-सम्मान मिल सकता है। बिज़नेस में अच्छा लाभ होगा। धन संचय के योग हैं। प्रेम जीवन बेहतर रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी।

11. कुंभ राशि नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। आय बढ़ेगी लेकिन खर्च परिवार पर होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। ऊर्जा और इम्युनिटी अच्छी रहेगी।

12. मीन राशि पैसों की तंगी महसूस हो सकती है। काम का दबाव रहेगा और व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। रिश्तों में बहस संभव है। भाई-बहनों की सेहत पर खर्च हो सकता है।