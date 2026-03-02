शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफल

Venus Transit in Pisces 2026: 02 मार्च 2026 को शुक्र ने मीन राशि में गोचर किया है। शुक्र का बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी घटना है, क्योंकि मीन शुक्र की उच्च राशि है। यहां शुक्र अत्यंत बलवान होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इस प्रेम और ऐश्वर्य के ग्रह का आपकी राशि पर कैसा रहेगा असर।

1. मेष: खर्चों पर लगाम और सेहत का ध्यान मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर मिला-जुला रहेगा। जो लोग विवाह के लिए योग्य साथी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। हालाँकि, शादीशुदा जातकों को अपने जीवनसाथी की सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर, बारहवें भाव में शुक्र आपकी सुख-सुविधाओं और लंबी यात्राओं पर भारी खर्च करवा सकते हैं।

2. वृषभ: इच्छाओं की पूर्ति का समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र अब ग्यारहवें भाव में उच्च के हो रहे हैं, जो आपकी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का संकेत है। यदि आप कला या ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सुनहरे अवसर आपके द्वार पर होंगे। दोस्तों और सोशल नेटवर्क से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पारिवारिक स्तर पर चाचा या बहन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और निवेश से लाभ के योग हैं।

3. मिथुन: करियर में आएगी रचनात्मक क्रांति मिथुन राशि के लिए शुक्र का दशम भाव में जाना कार्यक्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) में काम करने वालों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे सटीक है।

4. कर्क: भाग्य और धर्म का साथ कर्क राशि वालों के लिए यह समय लंबी दूरी की यात्राओं और आध्यात्मिक लाभ का है। नौवें भाव में शुक्र आपको धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे। घर के लिए लग्जरी गाड़ियां या सजावट का सामान खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। स्त्री पक्ष (माता या पत्नी) के सहयोग से आपके बिगड़े काम बनेंगे और मानसिक शांति मिलेगी।

5. सिंह: आकर्षण और गुप्त धन का योग आठवें भाव में शुक्र का गोचर आपके व्यक्तित्व को जादुई बना देगा। लोग आपकी बातों से आसानी से सम्मोहित हो जाएंगे। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा और संयुक्त संपत्ति में वृद्धि होगी। बस, थोड़े आलस्य से बचने की जरूरत है।

6. कन्या: साझेदारी और प्रेम में मधुरता सातवें भाव में शुक्र का बैठना आपकी सामाजिक छवि को चार चांद लगा देगा। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में नयापन और रोमांस बढ़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें तगड़ा मुनाफा हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह की शहनाइयां बजने का समय आ गया है।

7. तुला: चुनौतियों को अवसर में बदलें आपकी राशि के स्वामी शुक्र छठे भाव में 'विपरीत राजयोग' जैसी स्थिति बना रहे हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या कला प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो जीत आपकी होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें और योग-व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

8. वृश्चिक: रोमांस और संतान सुख पांचवें भाव में शुक्र का गोचर आपके जीवन में खुशियों की बौछार लाएगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' है। यदि आप सिंगल हैं, तो किसी खास से मुलाकात हो सकती है। कला, मनोरंजन और सोशल मीडिया से जुड़े जातकों की लोकप्रियता और कमाई, दोनों में जबरदस्त इजाफा होगा।

9. धनु: घरेलू सुख और विलासिता धनु राशि वालों के लिए यह गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाला है। नया घर या लग्जरी कार खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनिंग के काम से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत उन्नतिदायक है। माता के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे।

10. मकर: साहस और संचार का लाभ शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपकी बातचीत करने की शैली इतनी प्रभावी होगी कि रुके हुए काम भी आसानी से बन जाएंगे। छोटे भाई-बहनों के साथ पिकनिक या छोटी यात्राओं के योग हैं। मीडिया और कला जगत के लोगों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है।

11. कुंभ: धन की वर्षा और वाणी में मिठास कुंभ राशि के लिए शुक्र का दूसरे भाव में होना आर्थिक मजबूती का संकेत है। आय के नए स्रोत खुलेंगे और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे आप परिवार और समाज में सम्मान पाएंगे। निवेश के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है।

12. मीन: निखरता व्यक्तित्व और ऐश्वर्य शुक्र आपकी ही राशि (लग्न) में प्रवेश कर उच्च के हो रहे हैं। आप खुद को बहुत ऊर्जावान और आकर्षक महसूस करेंगे। लोग आपकी चमक और आत्मविश्वास के कायल हो जाएंगे। यह समय स्वयं पर निवेश करने, नया मेकओवर लेने और विलासितापूर्ण जीवन जीने का है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी।