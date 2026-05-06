शुक्र का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों पर बड़ा असर, जानें आपका राशिफल

Publish Date: Wed, 06 May 2026 (17:19 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (17:25 IST)
Venus Transit in Gemini: 14 मई 2026 को प्रेम, वैभव और ऐश्वर्य के कारक शुक्र अपनी राशि वृषभ को विदा कहकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह संचार कला, संवाद और बुद्धिमत्ता की नई ऊर्जा का संचार करेगा। आइए जानते हैं, इस ज्योतिषीय बदलाव का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
मेष: सामाजिक चमक और पराक्रम
शुक्र आपके तीसरे भाव में दस्तक देंगे, जो साहस और संबंधों का स्थान है। इस दौरान आप सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे। दोस्तों के साथ पार्टियां और छोटी यात्राएं आपके मन को तरोताजा करेंगी। आपकी रचनात्मकता (लेखन या कला) आपको धन दिला सकती है। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ संवाद में सावधानी बरतें।
वृषभ: धन वृद्धि और पारिवारिक सुख
आपकी राशि के स्वामी शुक्र दूसरे भाव (धन भाव) में जा रहे हैं। यह समय आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। स्वादिष्ट भोजन और शुभ उत्सवों का आनंद मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सम्मान और प्रोत्साहन राशि मिलने के प्रबल योग हैं।
मिथुन: निखरेगा व्यक्तित्व, बढ़ेगा आकर्षण
शुक्र आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करेंगे। आपका व्यक्तित्व जादुई रूप से निखरेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे और आप विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे। यदि आप वाहन या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह श्रेष्ठ समय है। दांपत्य जीवन में प्रेम की नई लहर आएगी।
कर्क: खर्चों में उछाल और सुख-सुविधाएं
शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में होगा, जो खर्चों का स्थान है। अचानक सामने आने वाले खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। घर के रेनोवेशन या इंटीरियर पर पैसा खर्च होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा।
सिंह: इच्छाओं की पूर्ति और आय में लाभ
शुक्र आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर करेंगे। आपकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का समय आ गया है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सुनहरा दौर है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, हालांकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।
कन्या: करियर में ऊंचाई और नई पहचान
शुक्र आपके कर्म भाव (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे। भाग्य का साथ मिलने से करियर की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। नौकरीपेशा लोगों का मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन हो सकता है। व्यापारियों के लिए विस्तार के नए द्वार खुलेंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और समाज में आपकी साख बढ़ेगी।
तुला: भाग्य का साथ और अचानक धन लाभ
आपकी राशि के स्वामी नवम भाव (भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे। आपको पैतृक संपत्ति या विरासत से अचानक धन मिल सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग हैं। भाई-बहनों से रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी होगी, जिसका फल मान-सम्मान के रूप में मिलेगा।
वृश्चिक: रहस्यों की खोज और आर्थिक निवेश
शुक्र आपके आठवें भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय गुप्त संबंधों और आकस्मिक लाभ का है। शेयर बाजार या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। निजी संबंधों में अंतरंगता बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें।
धनु: संबंधों में रोमांस और व्यापारिक उन्नति
शुक्र आपके सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी) में विराजेंगे। दांपत्य जीवन में प्रेम की खुशबू महकेगी और आप साथी के लिए उपहार खरीदेंगे। व्यापार में नई साझेदारियां लाभदायक रहेंगी। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें (विशेषकर महिलाएं) और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखें।
मकर: स्वास्थ्य के प्रति सजगता और स्थिरता
योगकारक शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा; खान-पान में संतुलन बरतें। हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है।
कुंभ: प्रेम की बहार और संतान सुख
शुक्र का पंचम भाव में आना प्रेम संबंधों के लिए वरदान है। पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी। संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। संतान की ओर से खुशी मिलेगी, बस पेट से संबंधित दिक्कतों से सावधान रहें।
मीन: भौतिक सुख-सुविधाएं और नया वाहन
शुक्र आपके चतुर्थ भाव (सुख भाव) में गोचर करेंगे। घर में विलासिता की नई चीजें या वाहन आने के योग हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद रखें। भाई-बहनों और ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए मित्रों का साथ उन्नति का कारक बनेगा।
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