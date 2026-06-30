शुक्र का सिंह राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर, करें ये आसान उपाय

4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान शुक्र पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सभी 12 राशियों पर इसका संक्षिप्त प्रभाव और उपाय नीचे दिए गए हैं।

शुक्र का सिंह राशि में गोचर (4 जुलाई से 1 अगस्त 2026) 1. मेष राशि प्रभाव: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दांपत्य जीवन और संतान के मामलों में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को मनोरंजन छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा।

उपाय: माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। 2. वृषभ राशि प्रभाव: घर-गृहस्थी का सुख मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जन्म स्थान से दूर रहने वालों के लिए समय बेहतर है। वाहन सावधानी से चलाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें।

उपाय: माता या माता समान स्त्रियों की सेवा करें। 3. मिथुन राशि प्रभाव: आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और नए मित्र बनेंगे। भाई-बहनों और पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे। ध्यान रखें कि अति-आत्मविश्वास (ओवरकॉन्फिडेंस) के कारण काम न बिगड़ें।

उपाय: बहते हुए शुद्ध जल में साबुत चावल प्रवाहित करें। 4. कर्क राशि प्रभाव: यह गोचर आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल को बेहतर करेगा। वस्त्र, आभूषण या लग्जरी सामानों की खरीदारी हो सकती है। कला और संगीत में रुचि बढ़ेगी।

उपाय: माँ दुर्गा को देसी गाय के घी से बनी मिठाई अर्पित करें। 5. सिंह राशि प्रभाव: वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे और व्यापारिक यात्राएं लाभ देंगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। राहु-केतु के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: काली गाय की सेवा करें। 6. कन्या राशि प्रभाव: सुख-सुविधाओं और विदेश यात्राओं पर धन खर्च होगा। वाहन चलाते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। गोचर के मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, इसलिए यात्रा के दौरान सतर्क रहें।

उपाय: पत्नी या भाभी को श्रृंगार सामग्री भेंट करें। 7. तुला राशि प्रभाव: विभिन्न स्रोतों से आर्थिक लाभ और कार्य-व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी और दैनिक रोजगार में अनुकूलता रहेगी। मित्रों और भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा।

उपाय: नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। 8. वृश्चिक राशि प्रभाव: कार्यों में कुछ रुकावटें या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बड़ा जोखिम न लें। हालांकि, सूझबूझ से काम लेने पर नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में सफलता के योग भी बनेंगे।

उपाय: भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें। 9. धनु राशि प्रभाव: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को बेहतर पैकेज के साथ नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। यात्रा में चोट आदि से सावधान रहें।

उपाय: सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। 10. मकर राशि प्रभाव: पुरानी शारीरिक या मानसिक परेशानियों से राहत मिलेगी। कड़े परिश्रम के बाद ही कार्यों में सफलता मिलेगी। बदनामी से बचने के लिए प्रेम संबंधों में पूरी मर्यादा बनाए रखें।

उपाय: गाय को दूध और चावल खिलाएं। 11. कुंभ राशि प्रभाव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता की कमी रहेगी। स्वास्थ्य (विशेषकर जननेन्द्रिय जनित रोगों) के प्रति सतर्क रहें और बड़ों की सलाह से काम करें।

उपाय: लाल गाय की सेवा करें। 12. मीन राशि प्रभाव: विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी तरह के विवाद (विशेषकर किसी महिला से) से दूर रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दबाजी में धन कमाने की योजनाओं (क्विक मनी स्कीम्स) में निवेश न करें।

उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला पहनाएं।