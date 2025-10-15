Dharma Sangrah

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 2 राशियां रहें संभलकर

WD Feature Desk

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:28 IST)
Venus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो 2 नवंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच का फल देता है। ऐसे में यह नीच राजभंग योग भी बना रहा है। इस दौरान यह मिथुन, सिंह, वृश्चित और कुंभ राशियों को मालामाल बना सकता है। लेकिन दो राशियों को इससे संभलकर रहना होगा।
 
1. मेष (Aries): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण) में हुआ है। आपको कार्यस्थल पर अपने विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी बातों पर तनाव संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना और खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। मेहनत और लगन से ही सफलता मिलेगी।
 
2. तुला (Libra): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव (व्यय, हानि, विदेश) में हुआ है। यह गोचर खर्चों में वृद्धि कर सकता है, खासकर विलासिता और आराम की चीजों पर। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। साझेदारी के मामलों में सोच-समझकर फैसला लें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

