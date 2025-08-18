janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, 5 राशियों के लिए अति शुभ, मिलेगा लाभ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Surya ka rashi parivartan 2025

WD Feature Desk

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:49 IST)
Surya ka rashi parivartan 2025: 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसे सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का खासकर दान करना चाहिए। जैसे कि तांबा, गुड़ आदि। इस दिन सूर्य मंत्र के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करना चाहिए। आओ जानते हैं 12 राशियों पर सिंह के सूर्य का प्रभाव।
 
1. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में ही प्रवेश होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आप सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबारी हैं तो मुनाफा होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा।
 
2. तुला राशि: आपकी कुंडली के लाभ यानी एकादश भाव के स्वामी सूर्य का एकादश भाव में ही गोचर होगा जो अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरीपेशा हैं तो प्रमोशन की संभावना है। पिता की ओर से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी सुखद माहौल रहेगा।
 
3. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी सूर्य का दशम भाव में गोचर होगा। कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि आप अपने व्यवहार को संयमित रखें। साथ ही साथ घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना जरूरी है। 
 
4. धनु राशि: आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव में ही गोचर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है इसलिए सावधानी से काम लें। 
 
5. मीन राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप सेहत में सुधार होगा। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सक्षम होंगे। शासन प्रशासन का अच्छा सहयोग भी मिल सकेगा। हालांकि आपको घर परिवार और शासन प्रशासन के काम को लेकर सावधानी जरूर रखना चाहिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अजा एकादशी व्रत कथा – पढ़ें और पुण्य पाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels