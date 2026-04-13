सूर्य का मेष राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

वृश्चिक राशि:

सूर्य का छठे भाव में उच्च का होना वृश्चिक राशि के लिए एक 'कवच' की तरह काम करेगा और बाहरी दुश्मन/शत्रु चाहकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहे है, या कि कानूनी मामले में उलझे हुये है, तो इस समय फैसला आपके पक्ष में होने की पूरी उम्मीद है। इस अवधि में सरकारी नौकरी वालों को मनचाहा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपको सलाह है कि इस समय सेहत पर ध्यान दें और पेट और आंखों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।