सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर

14 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ है। इस गोचर के चलते मेष, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, धनु और कुंभ राशि वालों का राशिफल शुभ रहेगा जबकि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा।

1. वृषभ राशि: सूर्य आपके 12वें भाव में बैठकर थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खासकर पति पत्नी के संबंधों को लेकर सतर्क रहें। हालांकि यह विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ दे सकता है। हालांकि कोर्ट-कचहरी के मामलों में हार जीत की संभावना कर्म पर निर्भर रहेगी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर खर्च करने से लाभ होगा। आपको रविवार को गाय को गुड़-गेहूं खिलाना चाहिए।

2. मिथुन राशि: आपके लिए यह गोचर 'धन वर्षा' का संकेत तो दे रहा है लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चे भी बढ़ा सकता है। 11वें भाव का सूर्य अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का परिणाम दे सकता है। हालांकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इनकम में इजाफा होगा और रसूखदार लोगों से जान-पहचान बढ़ने की संभावना है। भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी विनम्रता बनाए रखें। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें।

3. कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है। सूर्य 8वें भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं। फिलहाल निवेश से दूर रहें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो उससे निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। हालांकि कड़वी वाणी से बचें, वरना बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं।

4. तुला राशि: तुला वालों के लिए यह समय मिला-जुला रहेगा। सातवें भाव का सूर्य दांपत्य जीवन में हलचल पैदा करता है। पार्टनर के साथ ईगो (Ego) की लड़ाई हो सकती है। रिश्तों में गर्मी के बजाय 'ठहराव' लाएं। हालांकि यदि साझेदारी का व्यापार नहीं है तो यह 'सुपरहिट' समय साबित होगा। नई डील फाइनल हो सकती है।