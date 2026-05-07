सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 2026: 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर?

Publish Date: Thu, 07 May 2026 (15:39 IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 (15:43 IST)
Sun's Entry into Taurus 2026: 15 मई 2026 से सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 'वृषभ संक्रांति' का यह गोचर संसाधनों, स्थिरता और भौतिक सुखों को प्रभावित करेगा। 15 जून तक सूर्य इसी राशि में रहकर सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे।
सूर्य का गोचर: 12 राशियों पर प्रभाव
मेष: आत्मविश्वास और धन
सूर्य आपके दूसरे भाव में रहकर वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन तीखा बोलने से परिवार में अनबन हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें, सिरदर्द परेशान कर सकता है।
वृषभ: व्यक्तित्व और निखार
सूर्य आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहेंगे। आप जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेंगे। सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन ध्यान रहे कि 'आत्मविश्वास' कहीं 'अहंकार' न बन जाए, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है।
मिथुन: आध्यात्म और खर्च
12वें भाव में सूर्य के होने से खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है। विदेश यात्रा या धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा। विरोधियों से सावधान रहें और नींद पूरी लें, वरना तनाव हावी हो सकता है।
कर्क: लाभ और उपलब्धियां
लाभ भाव (11वें भाव) में सूर्य आपके अटके हुए कामों को गति देंगे। सरकारी क्षेत्र और सीनियर्स से बड़ा फायदा मिल सकता है। लव लाइफ में संवाद की कमी न होने दें, बाकी आर्थिक रूप से समय शानदार है।
सिंह: करियर में ऊंचा मुकाम
आपकी राशि के स्वामी सूर्य 10वें भाव (कर्म) में 'दिग्बली' होकर राजयोग बनाएंगे। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना तय है। शत्रुओं पर आपकी जीत होगी और सेहत में सुधार होगा।
कन्या: भाग्य और यात्राएं
9वें भाव में सूर्य आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, हालांकि पिता की सेहत और बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।
तुला: सावधानी और बदलाव
सूर्य का 8वें भाव में जाना स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने का संकेत है। अचानक खर्चे और काम में रुकावटें आ सकती हैं। किसी भी अनैतिक काम से बचें, वरना छवि खराब हो सकती है। मेहनत ज्यादा करनी होगी।
वृश्चिक: साझेदारी और सम्मान
7वें भाव में सूर्य बिजनेस और करियर के लिए नए मौके लाएंगे। समाज में आपकी सराहना होगी। हालांकि, पार्टनर (जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर) के साथ ईगो क्लैश से बचें, मधुरता बनाए रखें।
धनु: विजय और संघर्ष
6ठे भाव में सूर्य शत्रुओं और विरोधियों को धूल चटाएंगे। कानूनी मामलों या पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। सरकारी काम बनेंगे। सफलता पाने के लिए इस महीने आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे।
मकर: बुद्धि और संतान
5वें भाव का सूर्य संतान के प्रति चिंता बढ़ा सकता है। शिक्षा और प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है। निवेश (Share Market) में सावधानी बरतें। अचानक धन लाभ की संभावना भी बनी रहेगी।
कुंभ: सुख और संतुलन
4थे भाव में सूर्य भौतिक सुख तो बढ़ाएंगे, लेकिन मानसिक शांति में कमी आ सकती है। घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ होने के प्रबल योग हैं।
मीन: साहस और पराक्रम
तीसरे भाव में सूर्य आपको निडर बनाएंगे। यात्राओं से लाभ होगा और पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। करियर में आपकी ऊर्जा और ईमानदारी आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। विरोधियों पर आपकी धाक जमेगी।
विशेष उपाय:
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इस गोचर के दौरान प्रतिदिन 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।
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सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
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रविवार के दिन गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान करें।
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