मेष राशि में सूर्य गोचर: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, अटके काम बनेंगे

Surya gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 सूर्य का मेष राशि में गोचर सुबह 9 बजकर 9 मिनट पर हुआ है। इसे मेष संक्रांति कहते हैं। आज से कई राशियों ने नववर्ष की शुरुआत भी होगी। मेष राशि में सूर्य का तेज बढ़ जाता है। कुछ राशियों के लिए यह किस्मत के बंद ताले खोलने जैसा होगा और यह उनके अटके कार्य पूर्ण करेगा। चलिए जानिए है कि कौनसी 6 राशियों के शुभ समय होगा प्रारंभ।

1. मेष राशि: मेष राशि वालों, आपके लिए तो यह 'गोल्डन पीरियड' है! सूर्य आपकी ही राशि में उच्च के हो रहे हैं।

क्या बदलेगा: आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का आकर्षण और लीडरशिप क्वालिटी आएगी। खुशखबरी: संतान पक्ष से कोई बड़ी सफलता मन को गदगद कर देगी। लव लाइफ में गहराई आएगी।

सावधानी: सफलता के जोश में 'अहंकार' को बीच में न आने दें, वरना वैवाहिक रिश्तों में खटास आ सकती है।

2. कर्क राशि: सूर्य आपके करियर के घर (10वें भाव) में 'दिगबली' होकर बैठे हैं। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं!

क्या बदलेगा: नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और समाज में मान-सम्मान। बॉस आपसे खुश रहेंगे।

व्यापार: पैतृक बिजनेस करने वालों को तगड़ा मुनाफा होगा। चेतावनी: काम की अधिकता में पिता के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

3. सिंह राशि: चूंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

क्या बदलेगा: आपका भाग्य चमकने वाला है। लोग आपकी सलाह को पत्थर की लकीर मानेंगे। धार्मिकता: किसी तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है।

टिप: रात में तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह पिएं, इससे ऊर्जा बनी रहेगी।

4. वृश्चिक राशि: सूर्य का छठे भाव में उच्च का होना आपके लिए किसी 'कवच' की तरह काम करेगा।

क्या बदलेगा: दुश्मन चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सरकारी नौकरी वालों को मनचाहा लाभ मिलेगा।

कोर्ट केस: अगर कोई कानूनी पचड़ा है, तो फैसला आपके हक में आने की पूरी उम्मीद है। ध्यान दें: पेट और आंखों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

5. धनु राशि: आपके 5वें भाव में सूर्य का गोचर आपके ज्ञान और आय, दोनों को बढ़ाएगा। क्या बदलेगा: आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी कामयाबी मिल सकती है।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लव: पार्टनर के साथ बहस से बचें, छोटी बात बड़ी हो सकती है।

6. कुंभ राशि: सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर के डर को खत्म कर देगा।

क्या बदलेगा: आप बड़े रिस्क लेंगे और उनमें सफल भी होंगे। छोटी-छोटी यात्राएं आपके लिए पैसों की पोटली लेकर आएंगी।

सोशल लाइफ: समाज में आपकी छवि एक निडर व्यक्ति की बनेगी। रिश्ते: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें।