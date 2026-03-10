Hanuman Chalisa

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

Effect of Sun in Pisces
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (14:59 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (15:23 IST)
Effect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 6 राशियों को इस गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ और किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि को मिस नहीं हो गई है।
 

1. वृषभ राशि Taurus:  

आपके लिए यह गोचर किसी सुनहरे सपने जैसा है। घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और प्रमोशन के दरवाजे खुल सकते हैं। बिजनेस में आपकी रणनीति विरोधियों के पसीने छुड़ा देगी। पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें होंगी और सेहत भी एकदम फिट रहेगी।
2. कर्क राशि Cancer:

इस दौरान आपका झुकाव पूजा-पाठ और धर्म की ओर बढ़ेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम के मुरीद हो जाएंगे और शायद आपको विदेश जाने का मौका भी मिल जाए। धन लाभ के अच्छे योग हैं और आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें—पिताजी की सेहत को लेकर थोड़े सचेत रहें, वहां कुछ खर्च हो सकता है।
 

3. तुला राशि Libra:

आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो इच्छाएं लंबे समय से अधूरी थीं, वे अब पूरी हो सकती हैं। करियर में तरक्की और बिजनेस में भारी मुनाफा आपका इंतजार कर रहा है। आपकी जेब भारी रहेगी और मन खुश। पार्टनर के साथ रिश्ता और भी रोमांटिक होगा और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
 

4. वृश्चिक राशि Scorpio:

आपका पूरा ध्यान अपने काम पर रहेगा। नई नौकरी और बेहतर सैलरी के बेहतरीन मौके मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोग इस दौरान बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी और आप भविष्य के लिए निवेश भी कर पाएंगे। पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा और आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे।
 

5. धनु राशि Sagittarius:

धनु राशि वालों के लिए यह "प्रॉपर्टी" बनाने का समय है। आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। वर्कप्लेस पर आपकी लगन आपको प्रमोशन दिला सकती है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गो अहेड! सेहत शानदार रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर होगा।
 

6. कुंभ राशि Aquarius:

यह समय नए दोस्त बनाने और उनके सहयोग से आगे बढ़ने का है। नौकरी के नए और बेहतर प्रस्ताव आपको सुकून देंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप पैसा बचाने में भी सफल रहेंगे। बस अपने पार्टनर से बात करते समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, छोटी सी बात विवाद बन सकती है। सेहत बढ़िया रहेगी।

