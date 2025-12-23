Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

surya gochar 2025: मकर संक्रांति 2026 का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। 14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, इस 'मकर संक्रांति' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा।

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके दसवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ रहा है। दसवें भाव में सूर्य का आगमन आपके कामकाज में चमक पैदा करेगा। प्रमोशन की सुगबुगाहट तेज होगी और व्यापार में आप अपने विरोधियों को पीछे छोड़ देंगे। परिवार में बच्चों की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सेहत और जोश दोनों ही सातवें आसमान पर रहेंगे।

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं जो अब आपके नौवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है। पिता या घर के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद तनाव पैदा कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी हाथ थोड़ा तंग रह सकता है, इसलिए निवेश में सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में अपनी 'ईगो' यानी अहंकार को बीच में न आने दें, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं।

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य देव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके आठवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को अपनी गति थोड़ी धीमी लग सकती है। करियर में काम का बोझ बढ़ेगा और व्यापारिक साझेदारों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। इस दौरान खुद को शांत रखें और बेवजह के विवादों से बचें। ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो आपके सातवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं सूर्य का यह गोचर आपके रिश्तों और साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। दफ्तर में सीनियर अधिकारियों से बहस करने से बचें। व्यापार में प्रबंधन की कमी के कारण मुनाफा कम हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और खर्चों में बढ़ोत्तरी होने के संकेत हैं।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं जो कि अब आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय 'विजय' का है। अगर आप लंबे समय से नौकरी तलाश रहे हैं, तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। आपकी कार्यक्षमता और समर्पण देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा। व्यापार में धन लाभ के जबरदस्त योग हैं और आपकी सेहत भी काफी दुरुस्त रहेगी।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों की कुंडली में सूर्य ग्रह आपके बारहवें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर रहेगा। हालांकि, नौकरी में बदलाव का मन बना सकते हैं क्योंकि वर्तमान काम से असंतुष्टि हो सकती है। सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें, नुकसान की आशंका है। संतान की सेहत और उनके भविष्य को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है।

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं के द्वार खुलेंगे। नई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। करियर में आपके प्रयास रंग लाएंगे और तरक्की के अवसर मिलेंगे। हालांकि, माता की सेहत पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके दसवें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। काम के सिलसिले में छोटी-मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। व्यापार में नए आइडियाज पर काम करने का यह सही समय है। धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे।

धनु राशि: धनु राशि वालों की कुंडली में सूर्य देव आपके नौवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्यवर्धक रहेगा। पिता और किस्मत, दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। पुश्तैनी संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। आपकी वाणी में ओज रहेगा, जिससे आप बिगड़े काम भी बना लेंगे।

मकर राशि: सूर्य आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जो मिश्रित परिणाम देंगे। अचानक धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में संतुष्टि की कमी महसूस होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अपनों से अनबन हो सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहें, कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।

कुंभ राशि: मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके आठवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। नौकरी में अनचाहा ट्रांसफर या बदलाव आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक स्थिति में बचत करना कठिन होगा क्योंकि खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें ताकि कोई गलतफहमी न पैदा हो।

मीन राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके सातवें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके बारहवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने साबित कर पाएंगे। व्यापार में आप एक लीडर की तरह चमकेंगे और शत्रुओं को परास्त करेंगे। आर्थिक रूप से आप बेहद मजबूत स्थिति में रहेंगे और व्यक्तिगत जीवन में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा।